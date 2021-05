By

Alla scoperta della guida della Grecia alle Isole Ionie: dove andare e cosa vedere.

Le Isole Ionie si trovano al largo della Grecia occidentale verso l’Italia, nel Mar Ionio. Sono vicine all’Italia e si raggiungono con il traghetto dai principali porti dell’Adriatico: Ancona, Bari e Brindisi.

Il capoluogo dell’arcipelago è la città di Corfù, sull’omonima isola di Corfù, che sorge davanti alle coste di Grecia ed Albania. L’isola più grande, invece, è Cefalonia. L’arcipelago comprende anche isole più piccole che sorgono nel tratto di mare compreso tra il Peloponneso e Creta.

Guida della Grecia: le Isole Ionie

Le Isole Ionie sono molto verdi e rigogliose, ricoperte di pini, ulivi e di macchia mediterranea che arriva fino alle spiagge. Le falesie bianche che si gettano in mare, creando baie ed insenature spettacolari, sono completamente ricoperte di verde e con il blu del mare creano un effetto cromatico bellissimo e rilassante. Sono le isole dove trascorrere una vacanza in pieno relax, immersi nel meraviglioso paesaggio mediterraneo, ma anche dove fare sport, visite culturali e ovviamente divertirsi.

Le Isole Ionie sono: Corfù, Paxos, Antipaxos, Lefkada (Leucade), Cefalonia, Itaca, Zante, Meganisi, Kalamos, Kastos, Arkoudi, Atokos, le Strofadi (Arpia e Stamfami), Proti, Sfacteria, Sapientza, Schiza, Venetico. Le Echinadi o Curzolari (arcipelago di isolette davanti alla costa della Grecia continentale dell’Etolia-Acarnania): Oxia, Makri, Vromonas, Petalas, Modi, Pontikos, Provati, Karlonisi, Tsakalonisi, Pistros, Lamprinos, Filippos, Sofia, Kalogiros e Drakonera. Le isole a sud del Peloponneso (sopra Creta): Cervi (Elafonisos), Cerigo (Kithira), Cerigotto (Antikithira). Isole Diapontie (sopra Corfù): Othoni (Fanò), Ereikoussa (Merlera), Mathraki. A queste si aggiungono numerose altre isolette minori, scogli e isolotti.

Le sette isole maggiori delle Ionie sono chiamate anche Eptaneso (in greco “sette isole”), la regione storica delle Ionie, e sono da nord a sud: Corfù, Paxos, Lefkada, Itaca, Cefalonia, Zante, Cerigo. Isole ricche di storia e cultura, con paesaggi da sogno. Dalle spiagge bianchissime a quelle dorate, di sabbia finissima o sassolini. Baie nascoste e spettacolari, dove si arriva solo via mare. Colline e montagne verdissime con vista mozzafiato. Aree naturali di pregio. Città e paesi pieni di monumenti storici, castelli, palazzi antichi, vicoli caratteristici, monasteri e chiesette. Come paesaggio quello delle Isole Ionie è più simile all’Italia, specialmente al Sud Italia e alla Puglia.

La storia

Evidenti sono i segni del passaggio delle varie dominazioni: bizantina, veneziana, francese, inglese. Qui invece non è arrivato il dominio dell’Impero Ottomano e le Isole Ionie sono rimaste sotto il controllo di Venezia fino alla sconfitta della Serenissima per mano di Napoleone. Le Ionie sono così passate ai francesi e poi, all’inizio del XIX secolo, con la fine di Napoleone, agli inglesi. Nel tempo erano diventate il rifugio di molti intellettuali, esuli e indipendentisti greci. Corfù è l’unica isola greca a non essere mai stata conquistata dai turchi.

Cosa vedere

La città di Corfù assomiglia molto a una città europea, con i palazzi in stile veneziano, i portici francesi, i giardini all’inglese. il centro storico è un dedalo di stradine e vicoli, dove sorgeva anche l’antico quartiere ebraico. Da non perdere le due fortezze veneziane: la Fortezza Vecchia (Palaio Frourio), imponente edificio che si staglia su un promontorio dove sorgeva l’antica città bizantina, e la Fortezza Nuova (Neo Frourio), con possenti mura e affacciata sul porto vecchio e il porto nuovo della città. L’antica città di Corfù è Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Sulle Isole Ionie troviamo alcune delle spiagge più belle e spettacolari di tutta la Grecia. Basti ricordare la Spiaggia del Relitto sull’isola di Zante, la spiaggia di Myrtos a Cefalonia e la spettacolare spiaggia di Paleokastritsa, con la vicina Paradise Beach, a Corfù. Bellissime sono anche le spiagge e la baie di Lefkada.

Da vedere anche l’entroterra, specialmente sull’isola di Cefalonia, dove troviamo un’area naturale ricchissima, e montagne alte fino a 1.600 metri sul mare (monte Enos). Da vedere anche le spettacolari grotte di Melissani e Drogarati. Insomma, un territorio molto vario quello delle Isole Ionie che vi faremo scoprire isola per isola.

VIDEO: Isole della Grecia, le Isole Ionie