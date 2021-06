Meteo weekend 5-6 giugno: caldo africano e temporali. Le previsioni del tempo.

Come avevamo già segnalato qualche giorno fa, dopo la breve pausa soleggiata del 2 giugno e giorni limitrofi, tornano i temporali sull’Italia. Non c’è pace dal maltempo in questo periodo, anche se nel frattempo sta arrivando il vero caldo estivo, con temperature decisamente bollenti.

Inoltre, non tutta Italia finirà sott’acqua. Le piogge e i temporali colpiranno solo alcune regioni, lasciando caldo e clima estivo nelle altre. Di seguito le previsioni in dettaglio. Ecco cosa bisogna sapere.

Meteo weekend 5-6 giugno: caldo africano e temporali

L’anticiclone, presente in questo momento sull’Italia e alimentato dalle correnti calde provenienti dal Nord Africa, ha portato tempo stabile, con temperature in rialzo. Come segnala 3bmeteo. Su quasi tutte le regioni italiane, il tempo è stabile e soleggiato, salvo qualche precipitazione locale sui rilievi, tra Alpi e Appennini. Le temperature sono intorno ai 30° C e in alcune zone al Sud anche oltre.

Questo clima estivo, tuttavia, avrà durata breve perché già nel weekend al Centro-Nord torneranno le piogge e i temporali.

Nel frattempo, nella giornata di venerdì 4 giugno, l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente e le temperature aumenteranno ancora. Sarà raggiunto il picco del caldo, con temperature massime fino a 33 gradi al Nord i Pianura Padana, in Puglia e in Lucania. Il tempo sarà quasi ovunque stabile e soleggiato. L’unica eccezione sarà una leggera variabilità diurna sulle Alpi e sugli Appennini, con piogge e temporali locali. Le temperature massime sfioreranno o raggiungeranno in quasi tutte le città i 30 gradi, accompagnate dall’afa.

Previsioni per il weekend

Le condizioni meteo di pieno clima estivo, tuttavia, cambieranno già durante il weekend.Un corrente depressionaria di passaggio sull’Europa centrale supererà il campo dell’anticiclone, portando di nuovo instabilità, ma solo al Centro-Nord. Saranno in primo luogo le regioni di Nord-Ovest e le Alpi ad essere colpite dal nuovo maltempo, con annuvolamenti, piogge, rovesci e temporali che faranno scendere di nuovo le temperature. Anche le regioni tirreniche saranno interessate dalla nuova instabilità. Mentre al Sud, il tempo sarà ancora stabile e molto caldo.

Nella giornata di sabato 5 giugno, il tempo comincerà a cambiare al Nord già nelle prime ore. Si assisterà inizialmente a un aumento della nuvolosità al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna, con possibilità di rovesci su quest’ultima e su Toscana e Lazio. Il tempo instabile aumenterà nel pomeriggio sulle Alpi e sugli Appennini, e relative zone limitrofe, con rovesci e temporali. In serata, il maltempo si estenderà alla Pianura Padana.

Al Sud Italia il tempo sarà più stabile, salvo qualche passaggio di nubi o stratificazioni elevate. Più nuvoloso sugli Appennini, con possibili piovaschi sui rilievi della Campania. Le temperature massime scenderanno al Nord e sulle regioni tirreniche. Altrove, invece, saranno stabili. Al Sud e sulle Isole Maggiori si potranno raggiungere picchi di 33 gradi. Temperature leggermente più basse lungo il versante adriatico.

Per domenica 6 giugno,il tempo continuerà ad essere ancora instabile al Centro-Nord e sulla Sardegna. L’instabilità sarà ancora più marcata, con piogge, rovesci e temporali, ancora più diffusi e intensi. Pioverà anche sul versante adriatico, tra Romagna, Marche e Abruzzo. Il maltempo si attenuerà tra pomeriggio e sera al Nord, mentre al Centro continuerà a piovere. Il tempo sarà migliore al Sud, più stabile ma con passaggio di nubi o stratificazioni alte. Le temperature scenderanno ancora al Centro-Nord, mentre resteranno stazionarie al Sud. L’evoluzione, comunque, è molto variabile, si consiglia di tenere d’occhio il meteo nei prossimi giorni.

