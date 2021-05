Le previsioni meteo per l’estate 2021 per ogni mese. Le temperature a giugno, luglio, agosto e settembre

Il tanto atteso caldo è finalmente scoppiato. Per il momento si tratta ancora di un caldo piacevole, quello che ci è mancato in questa primavera così atipica, ma ben presto diventerà un caldo rovente. Le previsioni meteo per l’estate 2021 indicano infatti che sarà un’estate da record sotto tutti i punti di vista.

Gli esperti infatti ritengono, sulla base dei modelli previsionali del Centro Europeo, che quest’estate sarà particolarmente calda, ma anche straordinariamente piovosa. Questo perché le temperature elevate suscitano più facilmente la reazione delle aree temporalesche che esplodono violentemente. Dunque temporali si alterneranno a temperature africane. Ma quando farà più caldo? Quando avremo qualche tregua? Ecco cosa ci aspetta mese per mese.

Meteo estate 2021: le previsioni per giugno

La primavera è passata facendoci chiedere ‘ma quando arriva il caldo?’ Ora è finalmente arrivato e si fa sentire, anzi ci farà quasi rimpiangere le fresche giornata di maggio.

Già perché dopo qualche giorno di assestamento dal 4 giugno l’aria bollente del Nord Africa sarà pompata sull’Italia con la colonnina di mercurio che schizzerà verso l’alto, addirittura raggiungendo i 37 gradi nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna, ma non andrà tanto meglio altrove.

Poi dopo qualche giorno di quiete in cui farà molto caldo, ma nella norma, scoppierà nuovamente il caldo con ondate bollenti provenienti dal sub-Sahara. Verso fine mese si registreranno i primi picchi storici con valori che sfioreranno i 40 gradi al Centro e al Sud.

Temperature a luglio: mese da incubo rovente

Le previsioni meteo per l’estate 2021 indicano che sarà proprio luglio il mese più caldo. Il centro meteo europeo rivela un’anomalia maggiore di un grado rispetto alle estati precedenti, un valore che appare piccolo, ma che in realtà si traduce in lunghi periodi di caldo intenso, ovvero con temperature superiori ai 35 gradi per più giorni.

Le ondate di calore non si misurano infatti solo sull’intensità del caldo, ma anche sulla durata. E a luglio potremo avere più giornate in cui le temperature si manterranno molto elevate. Dunque media bollente, con qualche picco rovente fino a 40 gradi: un mese durissimo.

A fare da contraltare a tutto ciò ci sono i temporali che in queste condizioni possono verificarsi per via dell’alto tasso di umidità. Si presume possano essere delle vere bombe d’acqua, con grandinate e nubifragi improvvisi. Non serviranno per rinfrescare l’aria, perché subito dopo l’effetto afa sarà anche maggiore.

Meteo agosto 2021: si torna a respirare

Agosto il mese delle vacanze per eccellenza sarà il mese meno bollente dell’estate. L’anomalia prospettata per agosto dal Centro Europeo è un positivo di 0.5, dunque più nella media del periodo.

Anche le ondate africane dovrebbero essere meno intense e meno durature di quelle di luglio e dopo Ferragosto dovrebbe esserci addirittura un cambio di passo con un notevole ridimensionamento termico e poche giornate davvero caldissime.

Previsioni meteo per settembre

Le previsioni a lungo raggio per il mese di settembre formulate dagli esperti non fanno emergere nessuna particolare anomalia. Dunque dovrebbe essere un mese piacevolmente estivo per la sua prima metà, mentre nella seconda metà il crollo dell’Anticiclone dovrebbe dare spazio a perturbazioni. Il tempo diventerà quindi più variabile con giornate ancora calde e altre più fresche.

Agosto e settembre dunque dovrebbero essere mesi nella norma dell’estate mediterranea, mentre giugno e luglio per le previsioni meteo per l’estate 2021 saranno due mesi da estate tropicale. Preparate i condizionatori perché sarà un’estate bollente, almeno nei primi due mesi.