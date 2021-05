Le previsioni meteo per il Ponte del 2 giugno: che tempo farà in Italia. Cosa bisogna sapere.

Nei prossimi giorni il tempo sull’Italia sarà ancora variabile, ma con meno fenomeni di quelli di questo weekend, ancora caratterizzato da temporali e acquazzoni. Finalmente con giugno, inizio dell’estate meteorologica, avremo tempo migliore e meno instabile. L’estate, insomma, sta arrivando, finalmente.

Mentre in Italia tre Regioni, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise, entreranno in zona bianca da lunedì 31 maggio, molti italiani si apprestano a partire per il Ponte del 2 giugno. I più fortunati che potranno aggiungere due giorni feriali al weekend.

Già le prenotazioni per le prossime vacanze estive sono state letteralmente prese d’assalto, ma c’è già chi anticipa un assaggio di vacanza in questi giorni, partendo per il mare oppure la campagna, la montagna o una città d’arte. Molti alberghi, b&b e agriturismi hanno prenotazioni. Ma che tempo farà nei prossimi giorni? Nell’inizio della prossima settimana che coincide con il Ponte del 2 giugno? Scopriamolo insieme con le previsioni del tempo aggiornate.

Leggi anche –> Meteo, quando arriva il vero caldo dell’estate: sarà un inizio rovente

Meteo Ponte 2 giugno: il tempo in Italia

La prossima settimana, che vede la fine di maggio e l’inizio di giugno, le condizioni meteo sull’Italia saranno ancora variabili a causa di circolazione depressionaria presente sull’Europa centrale che farà ancora sentire i suoi effetti anche sul nostro Paese. Come riporta 3bmeteo.

Il meteo del Ponte del 2 giugno, dunque, sarà ancora caratterizzato dalla variabilità, con qualche instabilità sui rilievi nelle ore diurne. Il tempo, tuttavia, non sarà caratterizzato da fenomeni intensi o diffusi. Anche se farà ancora fresco per la media del periodo. Saremo ancora su temperature più primaverili che estive, specialmente lungo il versante adriatico, dove i venti da Nord manterranno le temperature sotto le medi e stagionali. Il clima sarà più fresco nelle giornate di lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno.

Poi, proprio per la giornata festiva del 2 giugno, Festa della Repubblica in Italia, è atteso un rialzo delle temperature, portato dal rinforzo dell’anticiclone, proveniente dal Nord-Africa, che si estenderà sul Mediterraneo occidentale e centrale, fino all’Italia. Sarà l’inizio di una fase meteo più stabile e soprattutto di un clima più caldo, con temperature in linea con la media stagionale.

Nella giornata di mercoledì, tuttavia, non mancheranno infiltrazioni di aria umida occidentali, che porteranno ad un aumento nella nuvolosità sulle regioni nordoccidentali, sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche. Queste correnti d’aria più umida porteranno alcune piogge sparse locali sulla dorsale appenninica e al Centro-Sud, in giornata. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà migliore, in particolare sul Nord-est, sul versante adriatico e nella prima parte della giornata anche su quello ionico. Anche se le temperature aumenteranno, tuttavia non avremo ancora caldo intenso. Per quello bisognerà aspettare ancora.

Leggi anche –> Green pass sulle app Io e Immuni? Le soluzioni al vaglio del governo