Quali sono le Regioni che passano in zona bianca da giugno: tutte le ultime notizie.

Il miglioramento della curva epidemiologica e in particolare dell’incidenza dei contagi porterà in zona bianca alcune Regioni, da inizio giugno.

Un’ottima notizia, mentre il Governo ha annunciato il nuovo calendario delle riaperture, con alcune anticipazioni, insieme alle modifiche del coprifuoco che già da questa sera, mercoledì 18 maggio, inizierà dalle 23.00 e non più dalle 22.00 come è stato dallo scorso novembre. Poi dal 7 giugno sarà spostato alle 24.00 e a fine mese, il 21 giugno, dovrebbe essere tolto definitivamente.

Nel frattempo, però, nelle Regioni passate in zona bianca il coprifuoco sarà del tutto eliminato, già da inizio giugno. Ecco quali zone passeranno all’area di rischio più basso.

Regioni in zona bianca da giugno: le ultime notizie

Il passaggio in zona bianca è consentito per quelle Regioni che per tre settimane consecutive hanno un’incidenza di contagi sotto i 50 per 100mila abitanti.

Lo scorso marzo era toccato alla Sardegna, prima e unica Regione d’Italia a entrare in zona bianca. C’è rimasta per tre settimane. Poi purtroppo ha visto risalire vertiginosamente la curva epidemica, anche perché eravamo nel pieno della diffusione della variante inglese, e in prossimità della Pasqua è passata direttamente in arancione (come il resto d’Italia).

Per quasi un mese, ad aprile, non ci sono state zone gialle, né bianche in Italia. Una misura, quella di rendere tutta Italia arancione ad aprile e rossa nel weekend di Pasqua, presa per contenere la più rapida circolazione del virus a causa della variante inglese. Nel frattempo, prendeva il via la campagna vaccinale.

Con la maggiore diffusione delle vaccinazioni, tra anziani e soggetti fragili, e un contenimento dei contagi grazie alle chiusure, a fine aprile il Governo Draghi ha deciso ti anticipare alcune riaperture previste per maggio, riaprendo anche alla mobilità tra Regioni con il ritorno della zona gialla. Un rischio calcolato, preso con il decreto riaperture entrato in vigore il 26 aprile, che al momento sta dando ragione a Draghi. I contagi, infatti, sono calati in modo costante nelle ultime settimane a a metà maggio si sono cominciati a vedere gli effetti della campagna vaccinale di massa, con un crollo dei ricoveri in ospedale, in area medica e nelle terapie intensive. Anche il numero dei morti giornalieri è in calo.

La buona situazione ha permesso in questi giorni di anticipare altre riaperture e spostare a più tardi l’orario di inizio del coprifuoco.

Cos’è la zona bianca

In zona bianca viene tolto il coprifuoco e riapre tutto, sebbene possano essere adottati specifici protocolli di sicurezza e alcune misure restrittive a livello locale. In ogni caso, nelle attività e nei locali pubblici continuano ad osservarsi le regole di sicurezza, tra distanziamento, mascherine e capienza massima già previste per le riaperture in generale.

Comunque, rimangono il divieto di assembramenti, il distanziamento fisico e l’obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto quando non si può mantenere la distanza.

Giugno: torna la zona bianca

Ora, se i buoni dati della situazione epidemiologica si manterranno, ben 6 Regioni italiane potranno diventare zona bianca da inizio giugno. Il passaggio di colore sarà scaglionato in due tempi.

Regioni in zona bianca dal 1° giugno:

Friuli Venezia Giulia

Molise

Sardegna

Regioni in zona bianca dal 7 giugno:

Abruzzo

Liguria

Veneto

La Sardegna tornerebbe così in zona bianca, così come alcune regioni del Nord Italia dove il turismo è importante in questo periodo dell’anno: Liguria e Veneto; ma anche Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, tra spiagge e città d’arte.

Venezia sta scaldando i motori, per accogliere di nuovo i turisti internazionali, grazie anche al green pass, e nell’anno in cui festeggia i 1.600 anni dalla fondazione.

Anche l’Emilia Romagna si avvia verso la zona bianca, con i suoi attuali 58 casi di Covid ogni 100mila abitanti durante la settimana.

Tutto sta, comunque, nel vedere come la situazione si evolverà e se i contagi continueranno a diminuire. Con l’aumento delle persone vaccinate e il clima mite che fa stare di più all’aperto le prospettive sono incoraggianti.

