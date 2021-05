Ultime notizie: stop alla quarantena per arrivi da Paesi UE. L’ordinanza del ministro Speranza.

Il provvedimento era atteso e finalmente è arrivato: finisce la mini quarantena di 5 giorni per chi arriva in Italia da un Paese europeo, della UE, dell’area Schengen e anche dal Regno Unito. Il provvedimento si applica anche agli arrivi da Israele, Paese dove quasi tutta la popolazione è stata vaccinata.

Lo stop alla quarantena è contenuta nella nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Rimane l’obbligo del tampone negativo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Green pass per viaggiare nei Paesi europei al via dal 10 maggio

Stop alla quarantena per arrivi in Italia da Paesi UE

Con lo stop alla quarantena di 5 giorni per chi entra in Italia da un Paese Ue e altri è una buona notizia per tutti gli italiani che rientrano in Italia da un Paese europeo in cui vivono, studiano o lavorano, o dove sono stati in vacanza (quando è concesso), ma soprattutto per tutti gli europei che nelle prossime settimane vorranno venire in vacanza in Italia.

Lo stop alla mini quarantena entrerà in vigore dal 16 maggio, domenica prossima, esattamente nello stesso giorno in cui sarà applicato in Italia il National green pass italiano per permettere ai turisti europei di entrare nel nostro Paese e di muoversi liberamente senza restrizioni, purché provino l’avvenuta e completa vaccinazione, la guarigione dal Covid o la negatività al tampone per il coronavirus.

La nuova ordinanza del ministro della Salute che elimina la mini quarantena si applica, come abbiamo detto, a tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea, da quelli dell’area Schengen non UE (come Svizzera, Norvegia e Islanda), dal Regno Unito e anche da Israele.

Per entrare nel territorio nazionale è comunque richiesto un test negativo per il virus Sars-Cov-2 da effettuare 48 ore prima dell’ingresso in Italia.

Brasile

Con la stessa ordinanza, il ministro ha confermato le restrizioni per il Brasile che erano in scadenza a metà maggio. Sono dunque vietati gli arrivi dal Brasile, salvo casi eccezionali, come per i cittadini italiani, con tampone negativo e obbligo di quarantena di 10 giorni all’arrivo.

Leggi anche –> Viaggiare all’estero: dove si può andare e a quali condizioni