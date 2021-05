By

Isole della Grecia, qual è la più bella per una vacanza durante l’estate 2021? Quale scegliere e perché?

Qual è l’isola più bella della Grecia? Come scegliere la meta giusta per le vostre vacanze estive in questo 2021? Sono due domande piuttosto difficili a cui rispondere. Anche perché la bellezza, ormai lo sappiamo, è un criterio molto soggettivo. Difficile scegliere l’isola migliore della Grecia insomma, ma noi abbiamo selezionato alcune delle mete top che sicuramente vi lasceranno senza parole. E poi la decisione finale su qual è l’isola più bella della Grecia spetta a voi!

Quale isola greca scegliere per le vacanze?

Scegliere qual è l’isola più emozionante della Grecia non è assolutamente semplice. Praticamente ovunque il mare è cristallino, azzurro, quasi trasparente. Le spiagge sono bianchissime e c’è la possibilità di trascorrere una giornata sia in uno stabilimento balneare attrezzato, che invece in una spiaggia libera, permettendo a tutti di godere della bellezza delle isole greche a seconda delle proprie esigenze anche a livello economico.

Santorini è l’isola top della Grecia?

Scegliendo tra le isole al top non possiamo non citare Santorini nell’arcipelago delle Cicladi nel Mar Egeo. Ciò che la rende unica sono queste abitazioni caratteristiche bianche con la cupola blu che sono entrato ormai di diritto nell’immaginario di tutti quando si parla di Grecia. Certo è che questa è una meta ormai diventata molto turistica quindi se state cercando una location poco affollata dove trascorrere delle vacanze rilassanti, questo non è il posto che fa per voi.

Mykonos è la meta giusta per una vacanza in Grecia?

Altra isola bellissima, ma con un turismo e un flusso di persone durante l’estate molto alto è Mykonos. Quest’isola ha un carattere diverso rispetto a quello più romantica e sognante di Santorini. Si tratta di una meta molto alternativa e molto vivace, dove batte perennemente il vento. Ma se avete voglia di trascorrere delle vacanze all’insegna della movida notturna quest’isola della Grecia sicuramente potrebbe essere la più bella per voi.

Folegandros, Rodi e Zante: come scegliere?

Un’altra isola considerata tra le più belle della Grecia senza dubbio è Folegandros: si tratta di una piccola isoletta ancora molto poco frequentata che vi farà riscoprire la vera essenza della Grecia nel cuore delle Cicladi. A Folegandros c’è il piccolo villaggio di Anomeria e il paesaggio intorno è meraviglioso, con la gente del posto, cordialissima e le spiagge sono ancora completamente pulite e poco affollate.

In vacanza a Rodi

Rodi è un’altra isola che potrebbe essere considerata la più bella della Grecia: è una delle più grandi delle isole del Dodecaneso, nonché amatissima dagli italiani, che scelgono spesso questa destinazione per le loro vacanze estive. Rodi conosciuta anche come l’isola delle Rose è pazzesca e dopo esserci stati una volta, probabilmente non vorrete più abbandonare quest’isola.

Alla scoperta di Zante

In ultimo, per provare a rispondere alla domanda: qual è l’isola più bella della Grecia, vi proponiamo Zante con il celebre Arenile di Navagio. Si tratta sicuramente di uno dei luoghi più fotografati di tutta la Grecia e forse anche di tutto il mondo. Ma ciò che rende questa location al top è l’acqua cristallina, azzurra, trasparente per uno spettacolo unico al mondo.

Ora che abbiamo visto un po’ alcune delle isole più belle della Grecia non ci resta che scegliere! Qual è la più bella per voi?