Previsioni meteo della settimana dal 10 maggio: primavera addio? Ecco cosa ci aspetta.

Anche questo mese di maggio si annuncia variabile e pazzerello. Dopo giornate di anticiclone che ci hanno portato sole e temperature quasi estive, anche se ancora fresche al mattino, ecco che torna sull’Italia una nuova perturbazione. Ancora piogge e maltempo, perfino freddo.

Dalla Francia è in arrivo una nuova ondata di maltempo che ha già raggiunto le regioni di Nord-Ovest. Nei prossimi giorni raggiungerà anche il resto d’Italia. Ecco cosa bisogna aspettarsi dalle previsioni meteo della settimana dal 10 maggio. Che tempo farà.

Meteo settimana 10 maggio: primavera addio? Le previsioni del tempo

La pausa anticiclonica sarà di breve durata. Come era stato già anticipato alla fine della scorsa settimana, è in arrivo sull’Italia una nuova perturbazione che porterà nuove piogge, temporali, nubifragi e perfino un brusco calo delle temperature. Il maltempo ha già raggiunto le regioni italiani nordoccidentali, dove in questi giorni si corre il Giro d’Italia 2021, partito da Torino sabato e oggi con l’ultima tappa in Piemonte.

La perturbazione, proveniente dalla Francia, si estenderà poi al resto d’Italia, alle regioni centrali e meridionali. Avremo maltempo intenso almeno fino a mercoledì. Poi per la seconda parte della settimana si prevede un miglioramento ma con tempo ancora variabile.

Nel frattempo, il caldo degli ultimi giorni, che in alcune regioni aveva fatto registrare picchi fino a 30 gradi, ci dirà addio. Con il maltempo arriverà anche un brusco calo delle temperature. Il calo, comunque, non sarà uniforme su tutta la Penisola. Si comincerà lunedì 10 maggio al Nord-Ovest, dove arriverà la nuova perturbazione, mentre sul resto d’Italia le temperature saranno ancora elevate, soprattutto su Emilia Romagna, medio Adriatico, Sardegna e Puglia, qui anche con punte di 30 gradi.

Il cambiamento vero e proprio sarà martedì 11 maggio, quando le temperature scenderanno in tutte le regioni del Nord Italia, in quelle centrali e in Sardegna, con valori massimi anche sotto la media. Farà più fresco soprattutto al Nord e sull’alto Tirreno. Ancora alte, invece, le massime al Sud. Poi, però, le temperature scenderanno anche al Sud.

Previsioni in dettaglio

La nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico ha già raggiunto le regioni di Nord-Ovest, nelle prime ore di lunedì 10 maggio. Il maltempo è arrivato prima sulle Alpi occidentali e lombarde, per poi estendersi alle zone pedemontane e di pianura. Nel pomeriggio-sera la perturbazione raggiungerà anche la Liguria e la Lombardia centro-settentrionale. Come annuncia 3bmeteo.

Sul resto d’Italia, invece, la giornata di lunedì sarà ancora caratterizzata da tempo stabile. Sarà quasi ovunque soleggiato, salvo qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento sul Alpi orientali, regioni tirreniche, Sardegna e dorsale appenninica. Soffieranno venti tesi di Scirocco.

Nella giornata di martedì 11 maggio, il maltempo insisterà al Nord-Ovest e si estenderà al resto delle regioni settentrionali e al Centro. Al Nord sono previsti fenomeni intensi, anche a carattere temporalesco. Piogge e rovesci colpiranno la Toscana e la Sardegna. Poi, nella seconda parte della giornata, si estenderanno a Lazio, Umbria e Marche. Fino a toccare le zone interne di Abruzzo e Campania. Sul Resto del Sud Italia il tempo sarà ancora buono, con il solo passaggio di qualche nube. Le temperature scenderanno al Centro-Nord, mentre saranno ancora alte al Sud, specialmente sulla Puglia. Venti tesi di Scirocco.

Per mercoledì 12 maggio, il tempo migliorerà al Nord-Ovest, mentre sarà ancora instabile al Nord-Est, seppure i fenomeni si attenueranno in serata. Invece, l’instabilità insisterà ancora al Centro, con piogge e rovesci nelle zone interne, ma in miglioramento in serata, soprattutto sul versante tirrenico. Pioverà s Campania, Calabria e Sicilia settentrionale. Il tempo sarà più soleggiato sulle altre regioni. I venti soffieranno ancora sostenuti. Le temperature risaliranno al Nord-Ovest mentre scenderanno sul resto d’Italia.

