By

Previsioni meteo del weekend 8-9 maggio: ecco che tempo farà sull’Italia. Cosa aspettarsi.

Le condizioni meteo sono variabili sull’Italia, influenzate dalle correnti atlantiche. Nelle prossime ore avremo sole ma anche piogge e rovesci, accompagnati da vento forte.

Il maltempo colpirà soprattutto il Nord Italia, anche se non in modo uniforme, e lambirà ile zone più settentrionali Centro. Mentre al Sud prevarranno condizioni più stabili ma con cielo offuscati da velature.

Il tempo avrà un deciso miglioramento nel weekend, con il rinforzo dell’anticiclone e un rialzo delle temperature. Già dalla prossima settimana, tuttavia, torneranno le piogge.

Leggi anche –> Meteo maggio: quando arriva il caldo e l’estate? Le previsioni

Meteo del weekend 8-9 maggio: le previsioni per l’Italia

Il tempo variabile al Nord Italia è causato dal passaggio di correnti fredde sul Centro-Nord Europa, che sfioreranno le nostre regioni settentrionali, portando piogge e rovesci sulle Alpi, soprattutto quelle di confine e sulle regioni nordorientali. Come segnala 3bmeteo.

Sono previste anche precipitazioni sulla Liguria e l’alta Toscana. Mentre sul resto del Centro Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato, anche se con qualche nube irregolare e velatura. Al Sud i cieli saranno offuscati da stratificazioni e nubi irregolari provenienti dal Nord Africa, soprattutto tra Calabria e Sicilia, dove sono previste piogge sparse.

Nella giornata di venerdì 7 maggio, la coda delle perturbazioni atlantiche lambirà ancora il Nord Italia, portando temporali e rovesci sulle Alpi, le regioni di Nord-Ovest e il Levante ligure. Fenomeni sono attesi anche sul Triveneto, anche con grandine. Sulle altre regioni settentrionali sono previste precipitazioni sparse. Qualche pioggia cadrà anche al Centro Italia, in particolare sull’alta Toscana e poi sull’Umbria e dorsale appenninica. Sul versante adriatico i cieli saranno parzialmente nuvolosi o velati.

Il temo al Sud sarà soleggiato, tranne su Calabria e Sicilia, dove insisteranno le nubi portate dalle correnti dal Nord Africa e anche qualche pioggia.

La giornata di venerdì sarà caratterizzata da vento forte su buona parte d’Italia, in particolare sull’alto Tirreno e sul versante adriatico, dove è attesa la Bora sulle regioni di Centro-Nord. Le temperature aumenteranno lievemente ma non superanno la media del periodo.

Previsioni per il weekend

Nel weekend di sabato 8 maggio e domenica 9 maggio è prevista la rimonta dell’anticiclone, che porterà tempo più stabile e soleggiato su gran parte d’Italia Anche se non mancheranno i tratti di instabilità, con nuvole e piogge sparse.

L’anticiclone afro-mediterraneo porterà un deciso rialzo delle temperature, con le massimi su valori quasi estivi, con punte di 28-29 gradi sulla Toscana e fino a 30 gradi sulla Sardegna.

Nella giornata di sabato 8 maggio, il tempo sarà caratterizzato da nubi irregolari sul versante adriatico, in Emilia Romagna e sulle regioni nordoccidentali. Saranno possibili piovaschi sparsi ma il tempo migliorerà nel corso delle ore. Sulle altre regioni i cieli saranno più soleggiati o con nuvolosità irregolare. I venti soffieranno ancora tesi da Nord a Nord-Ovest, con ancora raffiche residue di Bora sull’alto Adriatico, dove è atteso anche un calo delle temperature. Le massime, invece, aumenteranno altrove.

Per domenica 9 maggio, il tempo sarà ancora soleggiato su buona parte d’Italia o parzialmente nuvoloso al Nord e su parte del Centro. Le nubi si faranno più compatte nel corso della giornata al Nord-Ovest, dove a partire dal pomeriggio arriveranno anche le piogge sulle Alpi di confine. I fenomeni, poi, si intensificheranno in serata sul Piemonte. Sarà il preludio della nuova perturbazione attesa per la prossima settimana che sarà caratterizzata da nuovo maltempo.

Le temperature aumenteranno al Centro-Sud, in particolare nelle zone interne, con massime fino ai 27° C, ma anche al Centro-Nord, con valori vicino al 29° in Toscana e 30° sulla Sardegna occidentale. Il clima sarà più fresco lungo le coste.

Leggi anche –> Meteo estate 2021: sarà rovente. Le previsioni per ogni mese