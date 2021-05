Bisogna fare il tampone per andare in albergo? Le regole

Un’estate in sicurezza è quello che tutti i turisti desiderano, ma bisogna fare il tampone per essere ammessi in albergo? Ecco quali sono le regole al momento in vigore e quali strutture hanno preso provvedimenti in Italia.

Molti turisti sono pronti a organizzare per l’estate 2021 le loro vacanze in albergo, ma prima di partire bisogna prepararsi. Fra green pass fra regioni, tamponi e seguire il calendario delle riaperture c’è molto a cui prestare attenzione. E in molti si è chiedono se bisogna fare un tampone per andare in albergo.

Il Governo nei diversi decreti che disciplinano la ripartenza e le misure di contenimento non ha previsto il tampone per soggiornare in hotel. Non c’è un obbligo dunque al momento di presentare un certificato di tampone negativo o di effettuarlo all’interno della struttura per poter accedere, ma alcuni alberghi italiani si sono attrezzati per organizzare in tutta sicurezza la ripartenza.

Tampone in albergo: chi ha aderito e come funziona

Anche non essendo una regola obbligatoria, alcuni alberghi in Italia hanno deciso di effettuare tamponi gratuiti agli ospiti che arriveranno. Un modo per invogliare a scegliere quella struttura, ma non è una conditio sine qua no per entrare in hotel.

Insomma, non bisogna presentare in hotel l’esito negativo del tampone insieme al documento per essere accettati alla reception. Il tampone anti Covid è un servizio aggiuntivo proposto dall’hotel per garantire maggiore sicurezza.

Ecco al momento quali sono gli alberghi che propongono il tampone in albergo.

Tampone in hotel a Capri

L’isola di Capri è una delle prime isole Covid Free d’Italia con tutta la sua popolazione vaccinata. Per garantire ancora maggiore sicurezza molti albergatori offriranno fra i loro servizi il tampone.

Ad aderire a questa iniziativa sono gli albergatori dell’Isola di Capri. Qui, infatti, la Federalberghi ha proposto un progetto, chiamato Beside. Questa è una start up innovativa che gestirà una piattaforma dove i turisti degli hotel potranno registrarsi, per poi essere sottoposti a tampone in albergo prima della ripartenza.

Inoltre avranno la possibilità di effettuare test molecolari e test antigenici di ultima generazione a tariffe convenzionate, con prelievo dei tamponi all’interno delle strutture.

La catena Star Hotels: tamponi per tutti gli ospiti

Anche la catena di alberghi Star Hotels mette a disposizione degli ospiti diversi pacchetti per fare tamponi rapidi e molecolari, facendo scegliere il giorno e l’ora in cui effettuare lo screening e se ottenere il referto entro 24 o 48 ore.

Hotel di Castrocaro: tampone fra i servizi all inclusive

Al Grand Hotel di Castrocaro in Emilia Romagna, c’è la possibilità per tutti di sottoporsi al tampone gratuito. Tutti gli ospiti che scelgono un soggiorno con cena compresa o soltanto servizio B&B potranno usufruire del servizio, per trascorrere la loro vacanza in sicurezza.

Vacanze in albergo: le regole

Nel documento redatto dal governo “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” non è presente nessuna norma che obbliga gli ospiti di un albergo a effettuare tampone, ma sono state stabilite altre regole.

Sono state seguite, a grandi linee, le norme diffuse per l’estate 2020, quindi in albergo obbligo della mascherina negli ambienti comuni, mentre negli ambienti all’aperto c’è sempre la regola della distanza di un metro. Se non è possibile, la mascherina torna obbligatoria.

Inoltre, è obbligo della struttura far ricambiare l’aria degli ambienti chiusi, mantenendo le finestre o le porte aperte. Per l’utilizzo dei condizionatori è obbligatorio non utilizzare la funzione di ricircolo dell’aria.

Obbligatoria per tutte le strutture ricettive, inoltre, la sanificazione degli ambienti: corridoi, aree comuni e camere.

Fare il tampone in albergo è un modo dunque per essere più sicuri e godere al meglio e con meno pensieri la propria vacanza.