Sono partite ufficialmente le vaccinazioni di massa per rendere le Isole covid free in Italia, per riprendere al più presto la stagione estiva nel nostro Paese. Ecco quali sono.

Un’altra estate sta per arrivare, nonostante l’anno complicato che l’Italia continua a vivere. I turisti sono pronti a partire, ma sicuramente si guarda ai dati epidemiologici per decidere dove andare in vacanza.

Per far ripartire il turismo al più presto, sono partite le vaccinazioni di massa sulle Isole in Italia per renderle covid free, permettendo così il ritorno dei viaggiatori nei prossimi mesi a venire.

Sul modello della Grecia, che ha già avviato questo tipo di procedura, in Italia il Governo ha deciso di attuare più vaccinazioni possibili sulle nostre isole, per garantire la ripresa del turismo e cercare di andare incontro all’economia di questi luoghi di mare. Ma dove sono e quali sono le isole di cui parliamo?

Isole Covid-free in Italia: quali sono

Il commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, ha fatto partire la strategia per introdurre delle isole Covid-free in Italia, sul modello della Grecia come abbiamo detto.

Ovviamente, questo piano sarà possibile soltanto in quei territori che offrono la giusta garanzia di sicurezza, in termini di presidio medico adeguato e strutture sanitarie sufficienti.

Per il momento, l’iniziativa Isole Covid Free è iniziata in Campania, per le isole di Procida, Ischia e Capri, ma il governo punta anche a Ponza, Lipari, Pantelleria e l’Isola d’Elba.

Le isole campane covid free

La prima isola già annunciata covid free in Italia è Procida, la meravigliosa isola eletta capitale della cultura 2022.

Sull’isola, infatti, sono stati vaccinati il 90% dei cittadini. Grazie al numero esiguo di cittadini di Procida, 7.000 abitanti circa, è stato possibile terminare la campagna di vaccinazione in pochissimo tempo.

Ora sì che i turisti possono finalmente pensare di visitare questa bellezza unica, che rende un gioiello del golfo campano.

Dopo Procida, continua la campagna vaccinale di massa per le isole covid free in Italia ed è il turno di Ischia.

Prosegue, infatti, a pieno ritmo l’iniziativa e domani 4 maggio inizieranno a essere vaccinati i cittadini residenti sull’isola. Come già accaduto a Procida, si partirà convocando gli over 50, per poi procedere con le altre fasce d’età in ordine decrescente.

In poche settimane potrebbe diventare anche Ischia un’isola sicura, dove molti turisti potranno tornare per godersi il suo mare e i suoi paesaggi mozzafiato.

Anche Capri è pronta per diventare covid free. Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, infatti, ha annunciato che da questa settimana l’isola potrebbe diventare libera dal covid grazie ai vaccini.

Se questo succederà finalmente inizierà una campagna di promozione turistica a livello mondiale, per permettere la ripartenza.

Lampedusa e Linosa, due paradisi covid free

Anche nelle isole di Lampedusa e Linosa è prevista la vaccinazione di massa in vista dell’estate.

Veri paradisi per chi ama il mare e il relax, queste due isole non hanno ancora raggiunto l’obiettivo prefissato, ma diventeranno isole covid free a breve, visto che il numero di abitanti di entrambe è pari a 6.500 in totale.

Al largo delle coste meridionali della Sicilia, Lampedusa e Linosa possono rappresentare un ottimo rilancio per l’economia e il turismo della regione Sicilia.

Ponza e Ventotene, dal 3 maggio al via le vaccinazioni

Anche nel Lazio si stanno muovendo per rendere le splendide isole di Ponza e Ventotene covid free.

Il Presidente della Regione Lazio Zingaretti ha dichiarato che da oggi 3 maggio sarebbero cominciate le vaccinazioni. Note mete turistiche estive, le due isole potrebbero così diventare di nuovo sicure, permettendo ai turisti di trascorrere le vacanze in tutta sicurezza.