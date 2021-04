Voli low cost Vueling: nuove rotte e offerte per l’estate. Le informazioni utili per chi parte.



Si moltiplica l’offerta di voli low cost per la prossima estate. Le compagnie aeree lanciano nuove rotte, aumentano le frequenze dei collegamenti e promuovono nuove offerte. Tutto pur di attirare clienti e i viaggiatori che attendono l’allentamento delle restrizioni per poter ripartire.

La voglia di viaggiare è tanta, dopo un anno o quasi chiusi in casa. Si conta sull’avanzamento della campagna vaccinale, sull’arrivo del caldo e sull’introduzione del passaporto vaccinale europeo. Tutte condizioni che dovrebbero ridurre la diffusione dei contagi e contribuire a un allentamento delle restrizioni.

Anche la low cost spagnola Vueling è tra le compagnie aeree che hanno aumentato i collegamenti e stanno lanciando nuove tariffe scontate. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Offerte da Volotea: voli low cost da 14 euro per maggio

Voli low cost Vueling: nuove rotte e offerte per l’estate

La compagnia low cost spagnola Vueling lancia la promozione su suoi voli per l’estate, con l’apertura di nuove rotte e l’offerta di biglietti a prezzi scontati. Tante occasioni imperdibili per programmare le vacanze estive.

Si può prenotare un volo con tranquillità perché in caso di cancellazione anche Vueling, come le altre compagnie aree prevede un rimborso o un voucher su un nuovo volo da prenotare in un momento successivo. In particolare, Vueling propone ai suoi clienti il Credito di Volo, un’assicurazione che permette di mettere da parte il denaro versato per una prenotazione cancellata, da spendere in futuro. Il Credito di Volo consente anche di salvare la differenza in denaro della nuova prenotazione se il costo di questa dovesse essere inferiore alla prima.

Le nuove rotte di Vueling per l’estate

La compagnia aerea ha aperto diversi collegamenti diretti per la stagione estiva. Partono tutti da aeroporti spagnoli e li collegano con le principali destinazioni in Europa. Da non perdere il collegamento tra Barcellona e Ancona. Mancava un collegamento diretto con la Spagna tra l’aeroporto della città marchigiana, importante per la Regione ma anche per le zone vicine del Centro Italia.

I primi voli tra la capitale della Catalogna e la città della Riviera del Conero partiranno nell’ultima decade di giugno e sono già in vendita in offerta sul sito di Vueling da circa 28 euro a tratta. Un’occasione da non perdere per gli italiani che desiderano visitare la città catalana ma anche per gli spagnoli che vogliano visitare le Marche e le loro infinite meraviglie, dal mare alle colline e ai monti, passando per i borghi storici e le città d’arte.

Altre rotte, invece, sono interne all’Italia, come quella tra Olbia e Firenze, una delle nuove tratte per lo scalo sardo delle compagnie low cost per la stagione estiva. Un’altra è quella da Roma Fiumicino a Lampedusa.

Leggi anche –> Vacanze economiche in Italia 2021: le mete low cost dove andare al mare