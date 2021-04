Offerte da Volotea: voli low cost da 14 euro per partire a maggio. Tutte le info utili.

Si moltiplicano le offerte di voli low cost per partire in estate, con l’auspicio di essere fuori dalla fase più critica della pandemia di Covid-19. Alcune offerte, tuttavia, sono anticipate già per il mese di maggio, quando sono previste importanti riaperture in Italia e dovrebbe essere di nuovo a regime la zona gialla.

Questo significa che ci si potrà spostare liberamente tra Regioni dello stesso colore, mentre per quelle di colore diverso dovrebbe essere applicata una certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione oppure il test negativo al coronavirus o la guarigione dal Covid-19. Condizioni che per la prossima estate dovrebbero essere ratificate da un pass per gli spostamenti a cui sta lavorando il governo.

Dunque, tra le zone gialle e tra le altre con certificazione, si potrà tornare a volare, anche per turismo. Le compagnie aeree non si sono lasciate sfuggire questa occasione e hanno subito lanciato nuove offerte sui voli low cost per il mese di maggio, in cui saranno pienamente operative, se tutto andrà bene, le aperture che partiranno il 26 aprile.

Tra queste c’è la spagnola Volotea, attiva in Italia e in Europa, in particolare tra aeroporti di medie dimensioni. Ecco dove andare a maggio con i nuovi voli in offerta.

Offerte da Volotea: voli low cost da 14 euro per maggio

Tra le tante compagnie aeree low cost che stanno lanciando offerte sui propri voli in questo periodo c’è Volotea, che anticipa le offerte per l’estate già nel mese di maggio, con tariffe super scontate che partono da 14 euro. Grazie alle prossime riaperture previste dal governo e dal ritorno della zona gialla con la libertà di spostamento tra Regioni, si può prenotare un volo con maggiore tranquillità e si potrà viaggiare anche per turismo. Chi dopo mesi di lontananza vuole andare a trovare familiari che abitano in altre Regioni o vuole concedersi qualche giorno di vacanza al mare potrà farlo. È sufficiente che lo spostamento sia tra Regioni gialle, con il rischio di contagio più basso, o tra regioni di colore diverso con certificazione di vaccinazione, negatività al coronavirus o di guarigione dal Covid.

Conviene dunque approfittare, ecco le migliori offerte da Volotea per viaggiare low cost in Italia a maggio. Le tariffe scontate sono per voli di sola andata. Sono comunque disponibili numerosi voli di ritorno allo stesso prezzo.

Volo da Verona a Bari a 14,00 euro

a 14,00 euro Da Bari a Verona a 14,27 euro

a 14,27 euro Da Bari a Palermo a 18,27 euro

a 18,27 euro Volo Pisa a Olbia a 18,86 euro

a 18,86 euro Volo da Catania a Genova a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Catania ad Ancona a 19,00 euro

a 19,00 euro Volo da Catania a Pescara a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Pescara a Catania a 19,00 euro

a 19,00 euro Ancona a Catania a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Torino a Napoli a 19,00 euro

a 19,00 euro Volo da Bologna a Olbia a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Verona a Catania a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Catania a Napoli a 19,00 euro

a 19,00 euro Volo da Ancona a Palermo a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Verona a Cagliari a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Verona a Napoli a 19,00 euro

a 19,00 euro Volo da Catania a Venezia a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Milano Bergamo a Olbia a 19,00 euro

a 19,00 euro Volo da Catania a Verona a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Verona a Palermo a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Torino a Olbia a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Torino a Catania a 19,00 euro

a 19,00 euro Volo da Torino a Lamezia Terme a 19,00 euro

a 19,00 euro Volo da Catania a Torino a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Torino a Palermo a 19,00 euro

a 19,00 euro Volo da Alghero a Venezia a 19,00 euro

a 19,00 euro Da Lamezia Terme a Verona a 19,00 euro

Sono previste anche diverse offerte su voli diretti verso destinazioni europee, come Francia, Spagna, Grecia, Portogallo, Malta, Irlanda, Croazia e Repubblica Ceca. Bisogna tuttavia fare molta attenzione ancora per i viaggi all’estero. Occorre verificare le condizioni per raggiungere gli altri Paesi dell’Unione Europea, tra obbligo di tampone e quarantena. Ricordiamo, poi, che l’obbligo di quarantena di 5 giorni per chi rientra in Italia da un Paese Ue sarà in vigore fino alla fine del mese di aprile. Non si conosce ancora se verrà prorogata.

Prenotare un volo in questo momento, pur con qualche incertezza, conviene comunque, perché in caso di cancellazione o rinvio del viaggio per un motivo sopraggiunto o eventuali nuove chiusure, Volotea offre la possibilità di cambi di volo illimitati e rimborso del biglietto. È l’offerta di flessibilità che la compagnia garantisce ai suoi clienti.

