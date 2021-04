Le riprese in webcam live dalla spiagge delle Canarie. La situazione nelle isole spagnole dove sono arrivate migliaia di turisti

Tutti alle Canarie per Pasqua 2021. Forse non proprio tutti, ma sicuramente tantissimi turisti che hanno deciso di partire e andare all’estero per queste vacanze pasquali, hanno scelto le isole Canarie. Le isole spagnole al largo del Marocco hanno visto un’impennata di arrivi dalla Germania, ma anche dall’Italia. Si è parlato infatti di un vero e proprio boom di prenotazioni.

Per la Pasqua l’Italia sarà in zona rossa con divieto di spostamento fra regioni, ma si potrà andare all’estero. In realtà lo spostamento al di fuori dei confini nazionali è sempre stato possibile in quanto le frontiere non sono mai state chiuse con gli altri Stati Europei. Fatto sta che viste le tante restrizioni in patria, molti connazionali hanno scelto l’estero e in particolare la Spagna.

In Spagna nonostante la situazione epidemiologica sia ancora molto seria ci sono state delle riaperture – a Madrid i bar e ristoranti hanno rialzato la saracinesca – e soprattutto non c’è la quarantena obbligatoria per chi arriva da fuori (presente invece ad esempio in Grecia). E poi nelle isole Baleari e Canarie i contagi sono davvero in calo consentendo di poter far ripartire la stagione turistica.

Canarie: boom di turisti sulle spiagge

Le Isole Canarie sono uno splendido arcipelago nell’Oceano Atlantico, davanti alla costa del Marocco. Per arrivarci servono qualche ora di volo da Madrid o in determinati periodi dell’anno ci sono anche voli diretti dall’Italia.

Da Malpensa i voli per Gran Canaria e Tenerife, le principali isole dell’arcipelago, hanno fatto registrare il tutto esaurito in questi giorni prima di Pasqua. Ben 2500 persone sono partite dall’aeroporto milanese per rilassarsi nelle splendide spiagge spagnole.

Al rientro tutti dovranno sottoporsi al tampone e stare in quarantena fiduciaria per 5 giorni. Un sacrificio sopportabile per chi può permettersi una vacanza al caldo. Intanto la Spagna ha fatto sapere che sulle spiagge indipendentemente dalla distanza vige l’obbligo di mascherina. Insomma, non esiste paradiso – almeno qui in Europa – Covid Free.

Leggi anche -> I Paesi senza Covid nel mondo: dove non c’è nessun caso <<

Le spiagge delle Canarie in webcam

La Canarie fanno sempre il pieno di turisti in ogni stagione dell’anno. Hanno un clima mite perfino in pieno inverno tanto che c’è una spiaggia così protetta dai venti dove è possibile fare il bagno perfino a gennaio. Gran Canaria e Tenerife sono le isole più grandi e vantano aeroporti internazionali di conseguenza ospitano migliaia di turisti da tutto il mondo.

Nel periodo della quaresima a Santa Cruz de Tenerife si svolge un Carnevale che attira turisti dalle altre isole oltre che dalla Spagna e da tutta Europa. Quest’anno per il Covid le celebrazioni saranno diverse, non ci sono eventi, ma lo spirito festaiolo ci sarà lo stesso.

E che ci sia voglia di far festa lo si vede dalle immagini che arrivano in diretta dalle spiagge delle Canarie. Nessun affollamento o assembramento – d’altronde le spiagge sono tante sulle isole e alcune sono particolarmente grandi – ma tanta gente stesa al sole e anche in acqua a farsi un bagno.

Immagini che sembrano provenire dalle estati passati quando nessuno si immaginava il Covid. Invece sono video in tempo reale che ci raccontano di una normalità che finalmente torna possibile ed accessibile. Vedere le spiagge delle Canarie in webcam è vedere il nostro prossimo futuro e sembra davvero radioso.

Ecco dunque le immagini in diretta dalle spiagge della Canarie: Las Vistas, la famosa Playa de Los Cristianos, Las Teresitas a Tenerife e playa Las Canteras e playa des Amadores a Gran Canaria.

Playa Las Vistas

Playa de Los Cristianos

Las Teresitas

Las Canteras

Las Amadores