I Paesi senza Covid: dove vivere liberi dal coronavirus

Nel mondo solo 14 Paesi non hanno conosciuto il coronavirus. Quali sono e le possibilità di visitarli

La pandemia di Covid dichiarata ufficialmente dall’Oms l’11 marzo 2020 ha raggiunto in questi 12 quasi qualsiasi angolo del mondo. Dall’Australia alle Hawaii dal Giappone a New York. Perfino l’Isola di Pasqua e gli scienziati stanziati in Antartide sono stati raggiunti dal Coronavirus. E mentre tutti facciamo ancora i conti con mascherine, distanziamento, lockdown e piangiamo i morti, ci sono 14 Paesi al mondo che non hanno mai conosciuto il Covid.

A rivelarlo è l‘Organizzazione Mondiale della Sanità in un report stilato ad anno dall’inizio della pandemia che finora ha contagiato più di 100 milioni di persone e causato la morte di oltre 2.3 milioni. Ma ci sono 14 Paesi che sono riusciti a chiudersi e a resistere a questo tsunami sanitario.

La stragrande maggioranza di questi Paesi Covid-Free, 12 su 14, sono isole lontane migliaia di chilometri dalle coste, atolli sperduti nell’Oceano. E proprio la loro conformazione geografica gli ha consentito di potersi chiudere e bloccare ogni contatto con l’esterno. Gli altri due Paesi di questa lista Covid Free sono la Corea del Nord e il Turkmenistan su cui i funzionari dell’OMS nutrono però forti dubbi sulla veridicità dei dati forniti.

I Paesi senza Covid nel mondo

Quando un anno fa la pandemia di coronavirus andava diffondendosi in tutto il mondo questi piccoli Paesi hanno agito velocemente chiudendosi a riccio. Evitando ogni contatto con l’esterno sono riusciti così ad evitare che il virus giungesse all’interno.

Un’azione indispensabile per salvaguardare la vita degli isolani. Si tratta infatti di piccole isole o atolli sprovvisti di attrezzature sanitarie adatte a far fronte ad un’emergenza simile.

Oggi questi Paesi vengono guardati con invidia dal resto del Mondo e rappresentano davvero dei paradisi. Si tratta infatti di isole non solo bellissime dal punto di vista naturalistico, ma luoghi dove è possibile condurre una vita normale.

Ovviamente la soglia di attenzione resta altissima e gli ingressi sono estremamente contingentati.

Ecco quali sono i 14 Paesi Covid Free che non hanno mai conosciuto il coronavirus secondo il report dell’OMS.

Isole Cook, Pacifico meridionale

Kiribati, arcipelago del Pacifico Orientale

Micronesia, Oceania

Narau, Oceania

Niue, isola del Pacifico

Okealau, Oceania

Palau, Pacifico Occidentale

Pitcairn, isola del Pacifico Meridionale

Sant’Elena, Atlantico centro-meridionale

Isole Samoa Americane, Pacifico Meridionale

Tonga, isole del Pacifico meridionale

Tuvalu, Polinesia, Oceano Pacifico

Turkmenistan

Corea del Nord

I Paesi senza Covid: come hanno fatto

L’unico modo per evitare che il coronavirus arrivi è chiudere ogni collegamento. Così le Isole Cook, un arcipelago di 15 isole a 3000 km di distanza dalla Nuova Zelanda nel pieno del Pacifico Meridionale, hanno imposto il divieto di attracco a tutte le navi, comprese quelle da crociera e obbligo di quarantena per chiunque provenisse da fuori.

Ancora più dura la scelta della Samoa Americane che un anno fa hanno chiuso la porta a tutti. Perfino i residenti che si trovavano all’estero non hanno potuto far ritorno nel loro Paese se non solo due settimane fa.

Si è blindata anche l’isola di Narau, minuscola isola non distante da Kiribati, luogo in cui il il sole di ogni nuovo giorno sorge per primo. E un’isola povera e con pochi mezzi e una pandemia sarebbe stata una strage.

Palau invece, arcipelago di 300 isole a largo delle Filippine, oltre ad essersi blindato è riuscito in questo inizio 2021 a vaccinare tutta la sua popolazione. Un passo fondamentale per provare a riaprire la porta verso il mondo esterno.

Nel report come abbiamo detto ci sono anche Corea del Nord e Turkmenistan. Per entrambe però vista la loro posizione geografica risulta altamente improbabile l’assenza di contagi. Più verosimile che i governi dittatoriali presenti nei due Paesi – sembra che il Turkmenistan sia perfino più rigido del regime di Kim Jong Un – preferiscano non diffondere i dati reali.