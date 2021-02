Le spiagge più belle d’Europa 2021: dove andare in vacanza la prossima estate. Pandemia permettendo.

In attesa di poter finalmente ripartire per le agognate vacanze, iniziamo a sognare in vista dell’estate. Se i viaggi in primavera sono ancora a rischio, a causa di questa pandemia che non se ne vuole andare, dovremo avere qualche chance in più per le vacanze estive. Il caldo e la vita all’aria aperta che riducono i contagi e la maggiore diffusione delle vaccinazioni dovrebbero consentirci di viaggiare durante l’estate, almeno entro i confini europei.

Estate è sinonimo di mare, spiagge, bagni di sole. Vi segnaliamo dunque le spiagge più belle d’Europa dove andare in vacanza l’estate prossima. La classifica è di Tripadvisor, il noto portale di recensioni di destinazioni di viaggio, luoghi, strutture ricettive e centri culturali. il portale ha da poco pubblicato le sue classifiche della Traveller’s Choice. Quelle sulle spiagge sono le più importanti e più ricercate.

Le spiagge più belle d’Europa 2021: la classifica di Tripadvisor

In Europa abbiamo una vastissima offerta di spiagge. Dalle meraviglie del Mediterraneo, con una varietà che fa impallidire anche le più rinomate spiagge tropicali, alle coste selvagge del Nord Europa con il loro panorami mozzafiato. Magari non tutte per prendere il sole in costume o fare il bagno, se non per i più coraggiosi ma sicuramente meritevoli per la natura e i paesaggi.

Come ogni anno, a febbraio, il portale di recensioni di viaggi Tripadvisor pubblica le classifiche delle spiagge più belle secondo le preferenze dei suoi utenti. Si tratta della Traveller’s Choice, la scelta del viaggiatore, e sono elenchi suddivisi in categorie. Dopo avervi proposto quella delle 25 spiagge più belle del mondo, ora è il turno delle 25 spiagge più belle d’Europa 2021. L’Italia è ben rappresenta. Non mancano comunque le sorprese, anche su spiagge che non italiani conosciamo meno o non frequenteremo in estate ma che meritano sicuramente una visita. Ecco la classifica.

25. Spiaggia La Cinta

24. Plage de Palombaggia

23. Spiaggia di Tropea

22. Kleopatra Beach

21. Nissi Beach

20. Spiaggia di Sansone

19. Plage du Sillon

18. Filey Beach

17. Fig Tree Bay

16. Perranporth Beach

15. Playa de Sotavento

14. Spiaggia di Reynisfjara

13. Sarakiniko Beach

12. Playa de ses Illetes

11. Diamond Beach

10. Porthminster Beach

9. Kleftiko Beach

8. Plage de Santa Giulia



7. Elafonissi Beach

6. Laguna di Balos

5. Bournemouth Beach

4. La Concha Beach

3. Praia da Falesia

2. Playa de Cofete

1. Spiaggia dei Conigli

L’elenco completo e la descrizione delle spiagge più belle d’Europa sul sito web di TripAdvsor: www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Beaches-cTop-g4