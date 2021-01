Sabrina Salerno, la FOTO che ci farà stare male: che lato B meraviglioso

Da Sabrina Salerno ecco un vero e proprio dono che lei ha fatto ai suoi followers. Uno scatto davvero fantastico, quanti applausi.

Sul suo profilo personale Instagram Sabrina Salerno ha pubblicato una immagine di quelle capaci di sconvolgere i cuori. Di infiammare gli animi e di esaltare i fans. Vediamo lei di spalle, mentre si cala nell’atto di raccogliere un indumento. Ed ecco che il bella mostra c’è il suo lato b. Assolutamente marmoreo, magnifico, uno spettacolo davvero strepitoso al quale assistere. Ed i suoi ammiratori non mancano di farglielo notare, con commenti pieni di entusiasmo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Tanto basta in questo scatto per fare si che numerosi fans della cantante si innamorino di lei. Che cita sé stessa scrivendo che “oltre i tacchi c’è di più”. Parafrasando idealmente il brano ‘Siamo Donne’, da decenni un vero e proprio cult, in cui lei si esibiva con Jo Squillo. E cosa volete aggiungere ad una fotografia come questa? L’essere donna passa anche per delle pose come questa, conturbanti, estremamente seducenti e comunque niente affatto volgari.

Sabrina Salerno, il solito magnifico spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Non a caso ci sono anche tante donne che si complimentano con Sabrina per il sapere mostrarsi sempre tanto bella. Ed anche nel giocare con sé stessa, facendo della sana autoironia. Per quanto riguarda la sua vita privata, Sabrina è felicemente sposata da anni ed anni con Enrico Monti.

Ed i due hanno avuto anche un figlio Luca Maria Monti, nato nel 2004. La cantante ligure, che compirà 53 anni il prossimo 15 marzo, si mostra sempre bellissima ed al top della forma. Ed ogni volta sono applausi e ‘mi piace’ come se piovesse.