Sabrina Salerno innamorata: il post instagram che fa sognare i fan

La bellissima Sabrina Salerno è innamorata profondamente, come ha raccontato in un post instagram che ha fatto sognare i fan.

La bellissima 50enne Sabrina Salerno che di recente aveva rilasciato un’intervista a Libero in cui se la prendeva con chi la accusava di avere il seno rifatto, è tornata a far girare la testa ai suoi followers. Rispondendo a chi le chiedeva della sua bellezza senza tempo, sempre a Libero, aveva detto: “Non sono la sola. Guardi Jennifer Lopez, Julia Roberts: sono tutte donne cinquantenni in grandissima forma, forti, sicure di sé. Io faccio parte di una generazione che può permettersi una determinata esposizione e ne vado fiera. Per decenni ci hanno detto che, col tempo, la donna sfioriva e l’uomo, invece, diventava più affascinante. Non è così, non più. Il mondo è pieno di donne cinquantenni strafighe!.” E’ tornata a shockare con la sua bellezza, confessando un profondo amore con un post su instagram.

Sabrina Salerno su instagram, è innamorata

Uno scatto che mostra tutta la sua bellezza mozzafiato e senza tempo, Sabrina Salerno sembra non sentire gli anni sulla sua pelle: abitino nero attillato e minigonna che lascia intravedere delle gambe davvero da capogiro. La bellissima foto è poi accompagnata da una descrizione in cui Sabrina racconta del difficile percorso verso l’amore per sè stessi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

“Conoscere profondamente se stessi e’ la sfida più ardua del nostro percorso di vita. Talvolta, così difficile che ho mentito spudoratamente a me stessa.” – ha scritto Sabrina – “Col tempo, credo di aver imparato la lezione. La più grande storia d’amore della vita inizia in primis da noi stessi.“. Con queste parole di riflessione e maturità, la Salerno ha concluso il suo post instagram pubblicato nella giornata di oggi.

Tanti sono stati i commenti di complimenti per la bellissima 50enne, da followers provenienti da tutto il mondo.