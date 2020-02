Sabrina Salerno, chi è il marito Enrico Monti: età, carriera, vita privata e curiosità sull’imprenditore che si occupa di abbigliamento sartoriale da uomo.

Non deve essere facile, per un abituato a un ritmo tutto casa e lavoro, essere il compagno di una delle cantanti più celebri anche a livello internazionale. Enrico Monti, però, ha trovato il suo equilibrio al fianco di Sabrina Salerno. Non un personaggio qualunque, ma colei che ha letteralmente sfondato con i generi pop, eurodance e Italia disco nella seconda metà degli anni ’80. Anche lei, però, non ha mai amato particolarmente mettersi in mostra. E così la sua splendida storia d’amore con Enrico Monti è stata costruita su basi solidissime. Ma chi è il compagno della Salerno nella vita di tutti i giorni? Andiamo a scoprirlo insieme.

Chi è Enrico Monti: età e storia dell’imprenditore e marito di Sabrina Salerno

Enrico Monti è uno dei più importanti imprenditori italiani. Veneto di nascita, presumibilmente avvenuta nel 1968, è entrato fin da ragazzino nell’azienda di famiglia. Parliamo della Tessitura Monti, fondata nel 1911 da suo nonno Bruno Monti. Enrico, nel corso degli anni, l’ha portata a livelli di eccellenza assoluta. L’azienda si occupa di creare abiti e camicie da uomo su misura, prestando particolare attenzione alla qualità della manifattura totalmente made in Italy. Nel 2014 è stata inserita tra le migliori 8 aziende artigiane italiane. Da 25 anni, Enrico Monti condivide la sua vita privata con Sabrina Salerno. I due si sono sposati nel 2006, due anni dopo la nascita del figlio Luca Maria a Mogliano Veneto. La famiglia vive a Venezia e l’azienda si trova a pochi chilometri di distanza. Della loro storia d’amore, Sabrina Salerno ha detto a Vanity Fair: “Non sempre è stato facile, come tutte le coppie abbiamo vissuto alti e bassi”. La relazione si è fondata su alcune qualità che entrambi si riconoscono, ovvero “l’onestà, la moralità, il disinteresse per la mondanità e una profondità d’animo superiore alla media”.