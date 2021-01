Roma-Spezia, “lite Dzeko-collaboratore di Fonseca, sarà escluso”

Nervi tesissimi in casa giallorossa dopo Roma-Spezia di Coppa Italia e con la stessa gara che verrà giocata in campionato. La situazione.

Da Trigoria si parla di una lite nello spogliatoio della Roma. L’episodio avrebbe fatto seguito alla brutta sconfitta subita in Coppa Italia per mano dello Spezia agli ottavi di finale della competizione. Un 4-2 perentorio maturato al termine dei tempi supplementari ma che, anche in caso di esito positivo, avrebbe portato in realtà ad un successo per la compagine ligure.

Infatti l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca aveva effettuato sei sostituzioni contro il massimo di 5 cambi previsto dai regolamenti. Per questo madornale errore in Roma-Spezia (il secondo in stagione dopo il caso Diawara in Verona-Roma, n.d.r.) la proprietà statunitense rappresentata dalla famiglia Friedkin ha licenziato il team manager Gianluca Gombar, ritenuto responsabile di questa clamorosa svista. Ma la decisione non sarebbe andata giù allo spogliatoio. Ed ecco che la stampa sportiva riferisce di un duro faccia a faccia che sarebbe andato in scena tra Edin Dzeko ed uno stretto collaboratore di mister Fonseca.

Roma-Spezia, possibili provvedimenti importanti contro Dzeko

È Teleradiostereo nello specifico a riferire della cosa, che potrebbe portare ad una esclusione dell’attaccante bosniaco per il prossimo impegno di campionato. Ironia della sorte, sabato 23 gennaio 2021 si giocherà proprio Roma-Spezia. Al 34enne bosniaco potrebbe anche essere tolta la fascia di capitano. La discussione ha visto la squadra minacciare di non allenarsi, con la sessione di lavoro consueta che ha avuto luogo con ben tre ore di ritardo.

Si vocifera anche di presunti malumori fra altri giocatori e Fonseca. Nel frattempo il posto di Gombar lo ha preso Valerio Cardini. Gombar aveva sostituito a sua volta nei giorni scorsi Morgan De Sanctis. Quest’ultimo ha subito un grave incidente stradale di recente, per via del quale dovrà affrontare una lunga convalescenza.