Calciomercato Roma, Fonseca a rischio esonero: che errore con i cambi!

La Roma viene eliminata dalla Coppa Italia con la sconfitta contro lo Spezia: Fonseca rischia tanto, cos’è successo con i cambi?

Un’altra serata completamente da dimenticare per la Roma targata Fonseca. Dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio, è arrivato un altro risultato negativo per i giallorossi, eliminati dalla Coppa Italia dallo Spezia. Ma non è finita qui: lo stesso allenatore portoghese ha optato per sei sostituzioni. In caso di vittoria, la Roma avrebbe perso la partita a tavolino. Anche Lorenzo Pellegrini si era accorto in quegli attimi che qualcosa non andava evidenziando l’errore, ma il team manager ha dato l’ok per l’ulteriore cambio nei tempi supplementari. Ora lo stesso tecnico lusitano rischia davvero tanto dopo l’uno-due mortifero tra campionato e Coppa Italia.

Leggi anche –> Calciomercato, il Parma tenta il doppio colpo: assalto totale

Leggi anche –> Calciomercato Napoli, addio Milik: ufficialità nelle prossime ore

Calciomercato Roma, Sarri per il post Fonseca

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sul suo profilo Twitter lo stesso giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, Nicolò Schira, ha parlato di un possibile avvicendamento in panchina: “Saranno ore calde per Paulo Fonseca: l’ASRoma valuterà se continuare col tecnico portoghese dopo la doppia disfatta Derby-Spezia in 4 gg. In caso di ribaltone un nome appezzato in casa giallorossa è quello di Maurizio Sarri (sotto contratto con la Juventus fino al 2022)”. Torna di moda così il profilo dell’ex Napoli e Juventus, pronto a rimettersi al lavoro con una big d’Italia.