Roma, Allegri pronto ad accettare: Fonseca in bilico

A Roma si sente aria di rivoluzione. Dopo l’errore contro l’Hellas Verona, Fonseca potrebbe dire addio: Allegri pronto a tornare in Serie A

Nei prossimi giorni a Roma potrebbero esserci novità davvero importanti per quanto riguarda la panchina giallorossa. Paulo Fonseca resta in forte bilico dopo l’inizio di campionato da dimenticare. Tanti i problemi societario con l’arrivo della nuova proprietà e così, come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“, già circola il nome di Massimiliano Allegri, pronto ad accettare la nuova destinazione. L’allenatore livornese non vede l’ora di tornare in pista dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle. Dopo l’anno sabbatico ora il tecnico toscano sarebbe pronto per una nuova avventura in Serie A.

Roma, Fonseca a forte rischio

Per l’allenatore portoghese sarà già decisiva la sfida contro la Juventus in programma domenica prossima. Una nuova sconfitta, dopo il 3-0 a tavolino contro l’Hellas Verona, potrebbe far cambiare subito idea alla dirigenza giallorossa. Lo stesso toscano sarebbe già stato avvisato con il suo parere positivo: nei prossimi giorni tutto potrebbe cambiare completamente con un nuovo progetto in corso d’opera. Nelle scorse settimane Allegri è stato accostato anche alla panchina dell’Inter in caso di addio di Antonio Conte. E non solo, anche il direttore sportivo Leonardo lo avrebbe voluto portare al Paris Saint-Germain per iniziare un nuovo corso. La Roma vorrebbe così cambiare completamente idea dopo aver riposto fiducia in Fonseca durante l’estate, ma le dinamiche ora sono completamente cambiate. Friedkin vuole riportare la compagine giallorossa nei piani alti della classifica cercando anche di conquistare lo Scudetto o qualche trofeo a livello internazionale, che manca da tantissimi anni nella Capitale.