Ragazzine scappano di casa: “Siamo stufe del lockdown, addio”

La zona rossa le opprime, due ragazzine scappano di casa a 14 anni e lasciano dei messaggi crudi alle rispettive famiglie. Va a finire così.

Due ragazzine scappano di casa a Como. La loro assenza preoccupa le rispettive famiglie, che si sono accorte in momenti diversi della fuga delle due. Per fortuna la vicenda è durata soltanto 24 ore e poco più, prima che l’allarme rientrasse. Le adolescenti hanno entrambe 14 anni ed a parenti e forze dell’ordine hanno spiegato di avere agito così in quanto si sentivano oppresse dal lockdown.

La Lombardia versa attualmente in zona rossa, situazione che prevede la messa in pratica delle restrizioni più severe possibili tra quelle previste. Sono stati i carabinieri della città lariana ad individuare entrambe, trovate insieme per le strade di Villa Guardia, una località di provincia. In particolar modo le giovanissime hanno lasciato dei messaggi alle rispettive famiglie scegliendo la via telematica per comunicare i loro propositi.

Ragazzine scappano di casa, i carabinieri le rintracciano dopo 24 ore

Una ha lasciato scritto al papà di sentirsi stanca del lockdown e di non potere stare con gli amici. Più concilianti i toni dell’altra, che al genitore ha scritto: “Voglio vivere, abbi fiducia in me”. Tutte e due hanno spiegato di avere pianificato come meta del loro allontanamento prima Milano e poi la Liguria, ma senza fornire altri dettagli.

In realtà sono rimaste in zona e hanno trascorso la notte all’interno di un parco pubblico, come da loro stesse dichiarate. Ma le autorità non le hanno trovate particolarmente provate. E questo suggerisce che forse abbiano dormito da qualche amico, evitando però di fare il nome di quest’ultimo.