Uomo picchia il cane, immagini tremende: minacce di morte al padrone

In un filmato ripreso da lontano un uomo picchia il cane e questo lo porta a ricevere una denuncia. CI sono però delle conseguenze gravi.

Un uomo picchia il cane in maniera brutale, prendendolo a calci e pugni. Ed il caso finisce dritto nella redazione di ‘Striscia la Notizia’, che da sempre è molto sensibile per quanto riguarda la delicata tematica che riguarda il maltrattamento di animali. La vicenda arriva da Issogne, una località situata in provincia di Aosta.

Lì il proprietario di un indifeso quattrozampe cede ad uno scatto d’ira e lo colpisce in maniera ripetuta con una violenza tanto efferata. Quanto successo è stato però ripreso da un vicino di casa di questo individuo, che ha filmato tutto mediante il suo smartphone. Tutto ciò ha fatto da reperto utile per le forze dell’ordine per aprire una indagine con l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali. Un reato punibile a norma di legge, anche se secondo molti per situazioni come queste le pene previste risultano essere troppo lievi. Fatto sta che l’uomo che picchia il cane di famiglia è ora indagato.

Uomo picchia il cane, Striscia la Notizia interviene

E per il suo becero ed ingiustificabile comportamento continua ancora oggi, a distanza di tempo, a ricevere delle minacce di morte. Proprio il protagonista in negativo di questo spiacevole fatto ammette di avere sbagliato. E lo fa ai microfoni di Striscia. Lui si dice pentito di quanto fatto, spiegando di avere ceduto ai nervi in quanto l’animale avrebbe provato a morderlo dopo avere fatto lo stesso con i suoi figli.

“Ma quanto da me compiuto non è giustificabile in alcun modo. Ora sto affrontando un percorso giudiziario che mi vede come imputato. E ricevo anche delle minacce contro l’incolumità mia e dei miei cari, tantissime ogni giorno”. L’inviato della trasmissione di Canale 5, Jimmy Ghione, prova quindi a chiudere il caso. “Ora il cane sta bene e questa persona si è ravveduta. Minacciare non aveva alcun senso prima e non ce l’ha adesso, quindi finitela”.