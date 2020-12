Roma, le celebrazioni del Capodanno 2021 arrivano nelle case degli italiani con un evento streaming unico nel suo genere.

Non potremo festeggiare Capodanno 2021 in piazza. Sommersi da musica, persone e risate. Ma a Roma si è trovato il modo giusto per regalare un sorriso a tutti gli italiani che rimarranno a casa per rispettare le norme anti-contagio da Coronavirus. Capodanno in streaming! Si chiama “Oltre Tutto” ed è l’idea avuta dalla città di Roma per celebrare la fine del 2020 e iniziare il 2021, insieme, anche se non in presenza.

Come funzionerà il Capodanno 2021 di Roma in streaming

Le due curatrici dell’evento Francesca Macrì e Claudia Soraci hanno cercato di rispondere ad alcune domande importanti: come sentirsi meno soli e come non smettere di sognare. Da qui, da questa esigenza, nasce il racconto di suoni, parole e immagini che darà vita al Capodanno 2021 in streaming di Roma.

Gli ospiti: da Gianna Nannini a Elodie e Manuel Agnelli

Laboratorio di Scenografia del Teatro dell’Opera, con il suo affaccio sul Circo Massimo, sarà la location prescelta per il concerto streaming di Gianna Nannini mentre Michela Murgia e Chiara Valerio saranno le conduttrici.

Oltre a Gianna troveremo anche tanti altri artisti che, nei giorni scorsi, hanno registrato le loro performance in luoghi inediti della Capitale e che verranno poi montati ad hoc per Oltre Tutto. Vedremo Gemitaiz dall’Ara Pacis, Manuel Agnelli insieme a Rodrigo d’Erasmo dal Museo di Roma, Palazzo Braschi, Diodato dallo Stadio Palatino, Elodie dal Tabularium dei Musei Capitolini, Carl Brave da Rhinoceros Alda Fendi art hub di fronte all’Arco di Giano.

Le parole della Sindaca Virginia Raggi

Il Capodanno 2021 in streaming di Roma sarà an che trasmesso in radio e ci sarà uno speciale di Radio India su Spreaker che dal 28 dicembre al 3 gennaio, porterà gli ascoltatori in un viaggio unico proprio nel cuore di Roma, pur rimanendo a casa.

Insomma, l’idea di cercare di portare il Capodanno in piazza, in streaming sembra essere molto interessante e la Sindaca Virginia Raggi ha dichiarato che: “Anche in questo 2020 così difficile abbiamo fatto il massimo per vivere il Capodanno insieme rispettando il distanziamento fisico ma cercando di costruire, attraverso la condivisione in rete di una esperienza speciale in una notte speciale, delle connessioni tra noi “.

