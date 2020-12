Meteo Capodanno 2021: che tempo farà?

Che tempo farà a Capodanno 2021? Come inizierà il nuovo anno a livello meteorologico?

Il 2020 sta volgendo al termine. Un anno che ci ricorderemo, sicuramente per l’emergenza Coronavirus, di cui siamo prigionieri, ma non solo. Anche il meteo ci ha fatto qualche brutta sorpresa. Indimenticabile la situazione in Calabria, le alluvioni in Liguria… insomma. Anche a livello meteorologico non vediamo l’ora di chiudere quest’anno. Ma quali sono le previsioni meteo per il 2021? Come celebreremo il Capodanno? Sole? Neve? Pioggia? Vediamolo insieme.

Le previsioni per il 31 dicembre 2020

Grazie agli esperti di 3bMeteo sappiamo infatti qual è la tendenza meteorologica per Capodanno, la notte di San Silvestro e l’Epifania. La cosa che possiamo dirvi con certezza è che tutta Italia finirà il 2020 e inizierà il 2021 chiusa nella morsa del gelo. Vortici freddi, infatti, la faranno da padrona su tutto il nostro Paese e non mancheranno anche piogge e nevicate. Soprattutto al nord dove potremo vedere imbiancarsi anche le pianure.

Temperature in discesa fino al 6 gennaio

Bisogna però trarre un sospiro di sollievo perché stiamo parlando di freddo, ma non di gelo vero e proprio. Sempre gli esperti meteo, infatti, sostengono che non ci siano all’orizzonte delle ondate di freddo proveniente dalla Russia, almeno fino al 6 gennaio. Si tratta però, ovviamente, di tendenze e modelli che potrebbero essere confermati come no. È importante dunque rimanere focalizzati e seguire gli aggiornamenti.

Meteo Epifania 2021: i modelli e le tendenze

Per quanto riguarda invece le tendenze meteo per l’Epifania sappiamo che ci potrebbe essere qualche pioggia sul nord Italia, soprattutto sulla Liguria. Attesa anche qualche nevicata. Al centro invece la faranno da padrona le nubi, con qualche pioggia sulle montagne laziali e con qualche fiocco di neve anche sul Gran Sasso. Al sud, il meteo per la Befana 2021, parla di nubi, ma con qualche apertura accompagnata da piogge moderate. Stessa situazione sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna.

Ecco allora che abbiamo visto cosa ci potrebbe aspettare a livello meteo per Capodanno 2021 e la Befana. Tutti gli esperti però parlano chiaro: i modelli sono “ballerini” potrebbero esserci bruschi cambiamenti meteo da un momento all’altro ed è quindi meglio affidarsi alle previsioni giornaliere.

