Meteo settimana 21 settembre: arriva l’autunno con piogge e temporali. Le previsioni del tempo.

Termina l’estate e comincia l’autunno, in tutti i sensi. Lunedì 21 settembre è l’ultimo giorno d’estate, l’equinozio d’autunno quest’anno è il 22 settembre. Oltre che al cambio della stagione astronomica avremo in questo inizio di settimana anche il deciso cambio delle condizioni meteo, con il passaggio a un tempo decisamente autunnale dopo il caldo anomalo e tempo estivo dei giorni scorsi. Ultimi giorni di sole per chi può ancora goderseli, poi saranno piogge e temporali. Ecco le previsioni del tempo della settimana.

Meteo settimana 21 settembre: arriva l’autunno

A inizio settimana arriva l’autunno, quello vero, portato dal maltempo generato da una perturbazione atlantica e dall’equinozio. Un primo assaggio di maltempo lo abbiamo avuto già verso la fine della giornata di domenica con l’arrivo dei primi fenomeni, tra piogge e temporali. Sarà da lunedì 21 settembre, tuttavia, che inizierà il cambiamento vero e proprio. Le piogge sono arrivate sulle regioni di Nord-Ovest e su parte del Centro Italia.

Salvo gli ultimi sprazzi di sole, nuvole e pioggia caratterizzeranno l’inizio di questa settimana in cui diremo addio all’estate 2020. Il cambiamento delle condizioni meteo sarà portato da fronti perturbati in arrivo collegati ad una saccatura atlantica, come annuncia 3bmeteo.com. Avremo diffuse piogge e rovesci, con calo delle temperature. A cominciare dal Centro Nord.

Al Sud, invece, il tempo si manterrà ancora su temperature estive, seppure con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche pioggia locale. Poi, il calo termico arriverà anche qui.

Nella prima parte della settimana che si apre lunedì 21 settembre avremo dunque un tempo più autunnale al Centro Nord, con diffuse piogge sparse ma con temperature ancora nella media stagionale. Le zone più interessate dai fenomeni saranno le Alpi, le Prealpi, la Liguria e il versante tirrenico. Le piogge potranno raggiungere anche la Campania. Il tempo sarà più stabile e soleggiato al Sud Italia, con clima ancora estivo e temperature massime fino a 30-32° C all’estremo Sud, tra basso Adriatico e versante ionico.

Nella seconda parte della settimana, il tempo sarà ancora più instabile, coinvolgendo tutta l’Italia. La perturbazione atlantica, infatti, formerà un vortice sull’Italia che porterà frequenti piogge, con rovesci e temporali anche forti, in particolare sulle zone tirreniche. Il maltempo si estenderà anche al Sud Italia. Sarà in questi giorni che le temperature subiranno un calo deciso, prima al Nord e poi al Centro Sud. Si prevede anche qualche nevicata sulle Alpi, anche a quote basse.

