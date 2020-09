Che tempo farà ad ottobre 2020? Le previsioni autunnali

Le previsioni meteo per ottobre 2020. Cosa prevedono i modelli meteorologici per il primo mese di autunno?

Che tempo farà ad ottobre? Stiamo vivendo gli ultimi giorni di questo settembre caratterizzati da temperature ben al di sopra della media stagionale e la domanda su come si evolverà il quadro meteorologico è d’obbligo. Le previsioni meteo per ottobre come saranno? Si tornerà ad una situazione nella norma, o il caldo continuerà a farla da padrone?

Il caldo anomalo di settembre

Chi ama l’inverno e il fresco in questi ultimi giorni di settembre starà notevolmente patendo. Siamo in una condizione meteo che ricorda quella di giugno e a tratti quasi luglio con temperature stagionali al di sopra della media. Una situazione strana, ma legata a doppio filo dai cambiamenti climatici che ormai siamo abituati a sentire e a vivere. Un clima ballerino, mutevole che a tratti sembra ricordare quello tropicale con anche delle improvvise bombe d’acqua. Ma quindi ad ottobre che tempo farà?

Previsioni meteo ottobre 2020

Le previsioni meteo per ottobre a oggi ancora non sono chiarissime. Si basano infatti tutte su modelli e situazioni in divenire, ma quello che vediamo non fa presagire niente di buono per gli amanti della neve. Secondo gli esperti di 3B Meteo, infatti, la tendenza per ottobre 2020 sarà caratterizzato da temperature sopra la media un po’ ovunque, tranne che sul nord Europa. Qui infatti anche a livello di precipitazioni le piogge saranno intense sulle regioni alpine, sul nord e centro Italia e Balcani settentrionali. Lo scenario atteso dunque per il mese di ottobre vede quindi il passaggio di diverse perturbazioni atlantiche che, a oggi, sembrano dirigersi verso i Balcani e che interesseranno almeno parzialmente la nostra Penisola.

Che tempo farà?

In aggiunta a questo, gli esperti meteorologi di IlMeteo.it parlano di un cambiamento meteo repentino proprio a fine mese con l’addio al caldo anomalo che abbiamo vissuto fino ad ora. Si lascia il posto a queste correnti di aria fredda di origine polare, ma non su tutta Italia, quasi esclusivamente al nord insomma. Questo implica che le situazioni di freddo estremo potremmo trovarle sulle Alpi e le Prealpi che potrebbero vivere condizioni di gelo improvviso già nei primi giorni di ottobre. Comunque l’abbassamento termico è previsto su tutta Italia, per fortuna.

Ci si prospetta quindi un meteo ad ottobre 2020 molto particolare con un’Italia quasi spaccata in due tra nord e sud. Le perturbazioni atlantiche, infatti, potrebbero capovolgere completamente la situazione meteorologica da un momento all’altro. Resta tutto da vedere.