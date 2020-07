Occasioni di voli low cost per Ferragosto 2020: le offerte da prendere subito.

Sebbene questa sarà un’estate segnata soprattutto dal turismo di prossimità, ovvero entro i confini nazionali e in molti casi addirittura vicino a casa, come si facevano le vacanza cinquant’anni fa, c’è chi comunque partirà per viaggi più lunghi, che siano in Italia o nei vicini Paesi europei o del Mediterraneo (attenzione a dove andare e se sono previste limitazioni di viaggio o quarantene al ritorno).

Per chi viaggia sulla lunga distanza, specialmente all’estero, il mezzo di trasporto preferito solitamente è l’aereo, se low cost ancora meglio. Qui vi proponiamo le migliori offerte di voli per partire nei giorni di Ferragosto, la festa clou dell’estate per gli italiani.

Voli low cost ferragosto 2020: le offerte

Sono ripresi i viaggi e le vacanze, nonostante alcune limitazioni e obiettive difficoltà di spostamento in questa estate segnata dalla pandemia. Molti non rinunciano al viaggio in aereo, in Italia ma lontano da casa o su un’isola o in una bella località europea o degli altri Paesi del Mediterraneo. È sufficiente seguire le nuove regole di prevenzione sanitaria, per contenere i contagi del nuovo coronavirus, e prestare molta attenzione ai Paesi in cui si può viaggiare. L’Italia, infatti, ha chiuso i collegamenti in entrata e in uscita con 16 Paesi, alcuni anche del continente europeo ma non Ue. Per sapere dove e come si può viaggiare è bene consultare il sito web Viaggiare Sicuri della Farnesina e il portale dedicato al coronavirus del Ministero della Salute.

Una volta acquisite tutte le informazioni utili per programmare un viaggio e prese tutte le precauzioni del caso, potete pianificare il vostro viaggio secondo le vostre preferenze e il vostro budget di spesa. Per chi desidera partire a Ferragosto, festività irrinunciabile per tanti italiani e da riservare ai viaggi, è bene scegliere l’opzione di viaggio più vantaggiosa. Qui vi segnaliamo i migliori voli low cost per partire nei giorni di Ferragosto in Italia e verso località d’Europa.

Quest’anno Ferragosto è di sabato, quindi anche chi non ha molti giorni di ferie può fare comunque ponte. Le offerte che vi riportiamo provengono dal portale specializzato in ricerca delle offerte sui voli low cost Skyscanner e riguardano voli diretti, di andata e ritorno, verso destinazioni italiane ed europee. I voli sono per una coppia di persone (posti ancora disponibili in aereo), con partenza venerdì 14 agosto e ritorno mercoledì 19 agosto 2020, un viaggio di sei giorni e cinque notti. Ecco dove andare.

Le tariffe dei voli in offerta sono indicate a persona e possono essere soggette a variazioni dell’ultimo minuto, a seconda delle disponibilità delle compagnie aeree. Per essere sicuri e avere maggiori informazioni e dettagli sui prezzi dei biglietti, contattate sempre le compagnie aeree o i tour operator che propongono le promozioni, prima di prendere qualunque decisione.

IN ITALIA

Per Roma

Da Bari a Fiumicino con Ryanair da 28 euro

a Fiumicino con Ryanair da 28 euro Da Milano Linate a Fiumicino con Alitalia da 85 euro

a Fiumicino con Alitalia da 85 euro Da Palermo a Fiumicino con Ryanair e Alitalia da 90 euro

a Fiumicino con Ryanair e Alitalia da 90 euro Da Cagliari a Ciampino (ritorno da Fiumicino) con Ryanair e Alitalia da 99 euro

a Ciampino (ritorno da Fiumicino) con Ryanair e Alitalia da 99 euro Da Catania a Fiumicino con Alitalia da 111 euro

a Fiumicino con Alitalia da 111 euro Da Bologna a Fiumicino con Alitalia da 132 euro

Per Bari

Da Roma Fiumicino con Ryanair da 62 euro

con Ryanair da 62 euro Da Verona con Volotea da 133 euro

con Volotea da 133 euro Da Bologna con Ryanair da 134

con Ryanair da 134 Da Venezia Marco Polo con Volotea e Ryanair da 141 euro

con Volotea e Ryanair da 141 euro Da Milano Malpensa con EasyJet da 144 euro

con EasyJet da 144 euro Da Pisa con Ryanair da 181 euro

Per Napoli

Da Catania con Volotea da 83 euro

con Volotea da 83 euro Da Milano Malpensa (ritorno a Linate) con EasyJet e Alitalia da 98 euro

(ritorno a Linate) con EasyJet e Alitalia da 98 euro Da Palermo con Volotea da 106 euro

con Volotea da 106 euro Da Venezia Marco Polo con EasyJet da 117 euro

con EasyJet da 117 euro Da Roma Fiumicino con Alitalia da 170 euro

con Alitalia da 170 euro Da Genova con Volotea da 224 euro

Per Alghero

Da Venezia Marco Polo con Volotea e EasyJet da 149 euro

con Volotea e EasyJet da 149 euro Da Milano Malpensa con EasyJet da 129 euro

con EasyJet da 129 euro Da Bologna con Ryanair da 223 euro

Per Olbia

Da Venezia Marco Polo con EasyJet da 129 euro

con EasyJet da 129 euro Da Milano Bergamo (ritorno a Linate) con Voltea e Alitalia da 151 euro

(ritorno a Linate) con Voltea e Alitalia da 151 euro Da Verona con Volotea da 150 euro

con Volotea da 150 euro Da Roma Fiumicino con Alitalia da 185 euro

con Alitalia da 185 euro Da Bologna con Volotea d 220 euro

con Volotea d 220 euro Da Napoli con EasyJet e Volotea da 236 euro

IN EUROPA

Per Londra

Da Milano Malpensa a Luton con WizzAir da 20 euro

a Luton con WizzAir da Da Pisa a Stansted con Ryanair da 42 euro

a Stansted con Ryanair da 42 euro Da Venezia Marco Polo a Luton (ritorno da Gatwick) con Ryanair da 55 euro

a Luton (ritorno da Gatwick) con Ryanair da 55 euro Da Bologna a Stansted con Ryanair da 61 euro

a Stansted con Ryanair da 61 euro Da Roma Fiumicino a Gatwick (ritorno da Stansted a Fiumicino) con EasyJet e Ryanair da 64 euro

a Gatwick (ritorno da Stansted a Fiumicino) con EasyJet e Ryanair da 64 euro Da Cagliari a Gatwick con EasyJet da 75 euro

a Gatwick con EasyJet da 75 euro Da Catania a Luton con EasyJet da 78 euro

a Luton con EasyJet da 78 euro Da Palermo a Stansted (ritorno da Gatwick) con Ryanair e EasyJet da 88 euro

a Stansted (ritorno da Gatwick) con Ryanair e EasyJet da 88 euro Da Torino a Stansted con Ryanair da 93 euro

a Stansted con Ryanair da 93 euro Da Napoli a Heathrow (ritorno da Stansted) con Bristish Airways e Ryanair da 108 euro

a Heathrow (ritorno da Stansted) con Bristish Airways e Ryanair da 108 euro Da Ancona a Stansted con Ryanair da 136 euro

a Stansted con Ryanair da 136 euro Da Perugia a Stansted con Ryanair da 155 euro

Per Vienna

Da Roma Fiumicino con Ryanair da 24 euro

con Ryanair da 24 euro Da Milano Bergamo con Ryanair da 20 euro

con Ryanair da 20 euro Da Bari con Wizz Air e Ryanair da 40 euro

con Wizz Air e Ryanair da 40 euro Da Bologna con Austrian Airlines da 80 euro

Per Creta

Da Milano Malpensa a Heraklion con WizzAir da 65 euro

a Heraklion con WizzAir da 65 euro Da Napoli a Heraklion con Volotea da 86 euro

Per Corfù

Da Milano Malpensa con WizzAir da 68 euro

con WizzAir da 68 euro Da Napoli con EasyJet da 95 euro

con EasyJet da 95 euro Da Roma Fiumicino con Vueling e Ryanair da 155 euro

Per Rodi

Da Milano Malpensa con EasyJet da 90 euro

Per Santorini

Da Milano Malpensa con EasyJet da 231 euro

con EasyJet da 231 euro Da Napoli con Volotea da 321 euro

con Volotea da 321 euro Da Roma Fiumicino con Aegean Airlines (scalo ad Atene) da 229 euro

Per Lisbona

Da Milano Malpensa con EasyJet da 73 euro

con EasyJet da 73 euro Da Roma Ciampino con Ryanair da 97 euro

Per Parigi

Da Roma Fiumicino a Orly (ritorno da Beauvais a Ciampino) con Vueling e Ryanair da 63 euro

a Orly (ritorno da Beauvais a Ciampino) con Vueling e Ryanair da 63 euro Da Milano Malpensa a Charles de Gaulle (ritorno da Beauvais a Bergamo) con EasyJet e Ryanair da 64 euro

a Charles de Gaulle (ritorno da Beauvais a Bergamo) con EasyJet e Ryanair da 64 euro Da Venezia Marco Polo a Charles de Gaulle con Air France da 99 euro

a Charles de Gaulle con Air France da 99 euro Da Napoli a Orly con EasyJet da 102 euro

a Orly con EasyJet da 102 euro Da Pisa a Beauvais (ritorno da Orly) con Ryanair e EasyJet da 105 euro

a Beauvais (ritorno da Orly) con Ryanair e EasyJet da 105 euro Da Bari a Beauvais (ritorno da Charles de Gaulle) con Ryanair e Air France da 132 euro

a Beauvais (ritorno da Charles de Gaulle) con Ryanair e Air France da 132 euro Da Catania a Charles de Gaulle con EasyJet da 164 euro

a Charles de Gaulle con EasyJet da 164 euro Da Bologna a Charles de Gaulle (ritorno da Beauvais) con Air France e Ryanair da 182

