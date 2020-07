Occasioni di voli low cost per l’estate: l’ultima offerta da Ryanair per Malta. Cosa bisogna sapere.

Continuano le offerte sui voli low cost per l’estate. Le compagnie aeree, dopo i lunghi mesi a terra a causa del lockdown per l’emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, stanno invogliando i turisti a partire con nuove promozioni e nuovi sconti per le destinazioni di vacanza.

Dopo le ultime offerte lampo per agosto, Ryanair sta lanciando nuove offerte su suoi voli. L’ultima e imperdibile è quella sui voli per Malta ad agosto e fino a ottobre. Di seguito tutte le informazioni utili sull’ultima promozione della compagnia aerea low cost irlandese.

Voli low cost per l’estate: offerta Ryanair per Malta

Arrivano nuove occasioni di voli low cost per l’estate, per partire ad agosto, questa volta per la bellissima isola di Malta. Si tratta dell’ultima offerta di Ryanair per i suoi clienti, con voli a prezzi scontati in partenza dai principali aeroporti italiani. Un’opportunità da cogliere al volo in questa strana estate all’epoca della pandemia, in cui molti rimarranno entro i confini nazionali, a causa delle limitazioni ai viaggi all’estero e soprattutto per via delle incertezze sull’evoluzione della pandemia. Sebbene questa sarà un’estate caratterizzata soprattutto dal turismo di prossimità, ovvero vicino casa o comunque in Italia, resta comunque la possibilità di viaggiare entro i confini europei o comunque dell’aerea Schengen.

L’epidemia, infatti, è sotto controllo in gran parte d’Europa, nonostante la risalita di alcuni contagi in alcune zone, comunque ben localizzati. L’importante è seguire i siti web ufficiali di informazione dei canali istituzionali, come quello del Ministero della Salute, Viaggiare Sicuri della Farnesina, il sito dell’ECDC europeo sull’andamento dei contagi in Europa, con gli aggiornamenti quotidiani, e i siti istituzionali del Paese che si desidera visitare.

La voglia di viaggiare è tanta, dopo i lunghi mesi della quarantena. Con le dovute precauzioni e seguendo le indicazioni delle autorità su uso della mascherina, igiene e distanziamento si può fare in tutta sicurezza.

Se il vostro desiderio è trascorrere qualche giorno di relax, di divertimento in una bella località di mare del Mediterraneo, tra bagni di sole e in acque paradisiache, l’isola di Malta fa al caso vostro. Qui trovate bellezze naturali, spiagge, baie, calette da sogno, locali per il divertimento notturno, attività all’aria aperta ed escursioni in barca, insieme a una cultura ricchissima, tra capolavori architettonici, musei ricchi di opere d’arte e aree archeologiche. Insomma, una vacanza tutta da fare, risparmiando è ancora meglio.

Per venire incontro a queste esigenze, Ryanair ha appena lanciato una nuova promozione sui suoi voli low cost per Malta in partenza dall’Italia. Dai principali aeroporti italiani serviti dalla compagnia aerea partono voli low cost da 16,99 euro. Si tratta di voli di sola andata, per partire dal 1° agosto al 31 ottobre 2020. Dunque per l’estate ma anche fino all’autunno inoltrato. Del resto a Malta il clima mite dura diversi mesi. Ad ottobre non potrete fare il bagno al mare, ma avete comunque l’occasione di visitare un’isola affascinante, che ha molto da offrire.

All’offerta di Ryanair si applicano termini e condizioni e tutte le tariffe sono soggette a disponibilità. Affrettatevi a prenotare, perché l’offerta scade il 7 agosto.

Gli aeroporti italiani di partenza dei voli low cost scontati di Raynair diretti a Malta, nei mesi di agosto e ottobre:

Milano Bergamo Orio al Serio, voli da 20,55 euro;

Orio al Serio, voli da 20,55 euro; Roma Fiumicino , voli da 20,55 euro;

, voli da 20,55 euro; Bari , voli da 18,30 euro;

, voli da 18,30 euro; Bologna , voli da 20,82 euro;

, voli da 20,82 euro; Catania , voli da 18,12 euro;

, voli da 18,12 euro; Napoli , voli da 9,99 euro;

, voli da 9,99 euro; Pisa , voli da 19,80 euro;

, voli da 19,80 euro; Venezia Marco Polo, voli da 21,30.

Ricordiamo, ancora una volta, che le tariffe indicate sono a persona e si riferiscono ai viaggi di sola andata. Inoltre, al costo dei biglietti in offerta va aggiunto quello del viaggio di ritorno e anche quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018.

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito web di Ryanair: www.ryanair.com/it/it/pianifica-il-viaggio/esplora/offerte-speciali-per-le-vacanze/le-tariffe-migliori

