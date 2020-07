Voli low cost per le vacanze: le ultime offerte da EasyJet. Tutte le info utili.

Arrivano nuove offerte di voli low cost per le vacanze di questa estate e anche dei prossimi mesi. Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, con i lunghi mesi di chiusura e stop ai viaggi, tutti i programmi sono slittati. Così anche l’organizzazione delle partenze per le vacanze è stata spostata di qualche mese, verso la metà dell’estate e per chi può anche l’autunno. Con l’auspicio che con la stagione meno calda non si verifichi una nuova recrudescenza della pandemia, almeno in Europa dove, per ora, il peggio è passato.

Qui vi segnaliamo le migliori offerte di voli low cost da EasyJet per una settimana di vacanza in Italia e in Europa. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost per le vacanze: le ultime offerte da EasyJet

Nell’ultimo mese, con la riapertura progressiva delle frontiere in Europa e poi con i Paesi extraeuropei, i cittadini hanno ripreso a viaggiare anche per turismo. Sebbene questa estate sarà caratterizzata soprattutto dal turismo di prossimità, con la maggioranza delle persone che rimarrà entro i confini nazionali, spesso per vacanze brevi, c’è chi si sposterà comunque anche su distanze maggiori, in Italia e all’estero, partendo con l’aereo.

Dopo una ripartenza graduale lo scorso giugno, molte compagnie aeree stanno tornando, se non a una piena operatività, a una maggiore frequenza di voli e al ripristino di numerose tratte. Dopo mesi di fermo, molte persone hanno voglia di ripartire. Di conseguenza, sono in aumento le offerte di voli low cost per viaggi e vacanze.

Qui di seguito vi segnaliamo le ultime da EasyJet, per viaggiare nei prossimi mesi in Italia e in Europa. Le tariffe indicate sono a persona e si riferiscono a voli andata e ritorno per una vacanza di una settimana per l’estate e nei prossimi mesi della stagione 2020/2021.

Partenze da Milano Malpensa:

Malaga , da 31,98 euro, da martedì 2 a martedì 9 settembre

, da 31,98 euro, da martedì 2 a martedì 9 settembre Faro , da 31,98 euro, da venerdì 18 a venerdì 25 settembre

, da 31,98 euro, da venerdì 18 a venerdì 25 settembre Granada , da 31,98 euro, da giovedì 17 a giovedì 24 settembre

, da 31,98 euro, da giovedì 17 a giovedì 24 settembre Ibiza , da 31,98 euro, da martedì 9 a martedì 16 settembre

, da 31,98 euro, da martedì 9 a martedì 16 settembre Lisbona , da 31,98 euro, da martedì 2 a martedì 9 settembre

, da 31,98 euro, da martedì 2 a martedì 9 settembre Lussemburgo , da 31,98 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 31,98 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Minorca , da 31,98 euro, da martedì 15 a martedì 22 settembre

, da 31,98 euro, da martedì 15 a martedì 22 settembre Maiorca – Palma , da 31,98 euro, da martedì 25 agosto a martedì 1 settembre

, da 31,98 euro, da martedì 25 agosto a martedì 1 settembre Spalato , da 33,35 euro, da mercoledì 26 agosto a mercoledì 2 settembre

, da 33,35 euro, da mercoledì 26 agosto a mercoledì 2 settembre Alghero , da 33,98 euro, da mercoledì 23 settembre a mercoledì 30 settembre

, da 33,98 euro, da mercoledì 23 settembre a mercoledì 30 settembre Brindisi , da 33,98 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre

, da 33,98 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre Bari , da 33,98 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre

, da 33,98 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre Cagliari , da 33,98 euro, da martedì 29 settembre a martedì 6 ottobre

, da 33,98 euro, da martedì 29 settembre a martedì 6 ottobre Catania , da 33,98 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre

, da 33,98 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre Napoli , da 33,98 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 33,98 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Palermo , da 33,98 euro, da mercoledì 16 a mercoledì 23 settembre

, da 33,98 euro, da mercoledì 16 a mercoledì 23 settembre Barcellona , da 34,48 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 34,48 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Bilbao , da 34,48 euro, da lunedì28 settembre a lunedì 5 ottobre

, da 34,48 euro, da lunedì28 settembre a lunedì 5 ottobre Cracovia , da 34,48 euro, da sabato 24 a sabato 31 ottobre

, da 34,48 euro, da sabato 24 a sabato 31 ottobre Lanzarote , da 34,48 euro, da giovedì 19 a giovedì 26 novembre

, da 34,48 euro, da giovedì 19 a giovedì 26 novembre Zara , da 35,85 euro, da giovedì 1 a giovedì 8 luglio 2021

, da 35,85 euro, da giovedì 1 a giovedì 8 luglio 2021 Stoccolma Arlanda , da 36,02 euro, da venerdì 4 a venerdì 11 settembre

, da 36,02 euro, da venerdì 4 a venerdì 11 settembre Copenaghen , da 36,48 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 36,48 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Madrid , da 36,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 36,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Olbia , da 36,48 euro, da mercoledì 23 a mercoledì 30 settembre

, da 36,48 euro, da mercoledì 23 a mercoledì 30 settembre Praga , da 36,48 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 36,48 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Lamezia Terme , da 36,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 36,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Aqaba , da 36,48 euro, da mercoledì 11 a mercoledì 18 novembre

, da 36,48 euro, da mercoledì 11 a mercoledì 18 novembre Mykonos , da 36,98 euro, da mercoledì 16 a mercoledì 23 settembre

, da 36,98 euro, da mercoledì 16 a mercoledì 23 settembre Santorini , da 36,98 euro, da giovedì 8 a giovedì 15 ottobre

, da 36,98 euro, da giovedì 8 a giovedì 15 ottobre Tirana , da 36,98 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre

, da 36,98 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre Nantes , da 38,79 euro, da mercoledì 16 a mercoledì 23 settembre

, da 38,79 euro, da mercoledì 16 a mercoledì 23 settembre Tenerife Sud , da 38,98 euro, da mercoledì 11 a mercoledì 18 novembre

, da 38,98 euro, da mercoledì 11 a mercoledì 18 novembre Agadir , da 39,12 euro, da sabato 12 a sabato 19 settembre

, da 39,12 euro, da sabato 12 a sabato 19 settembre Bordeaux , da 39,19 euro, da lunedì7 a lunedì 14 settembre

, da 39,19 euro, da lunedì7 a lunedì 14 settembre Bristol , da 39,28 euro, da venerdì 4 a venerdì 11 settembre

, da 39,28 euro, da venerdì 4 a venerdì 11 settembre Manchester , da 39,28 euro, da sabato 3 a sabato 10 ottobre

, da 39,28 euro, da sabato 3 a sabato 10 ottobre Corfù , da 39,48 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre

, da 39,48 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre Tolosa , da 39,99 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre

, da 39,99 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre Amsterdam , da 41,48 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 41,48 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Cipro , da 41,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 41,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Londra Luton, da 41,78 euro, da lunedì 24 a lunedì 31 agosto

Partenze da Milano Linate:

Amsterdam , da 48,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 48,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Londra Gatwick , da 48,78 euro, da giovedì 24 settembre a giovedì 1 ottobre

, da 48,78 euro, da giovedì 24 settembre a giovedì 1 ottobre Parigi Charles de Gaulle , da 53,39 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 53,39 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Parigi Orly, da 53,39 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

Partenze da Roma Fiumicino:

Basilea , da 50,61 euro, da mercoledì 3 a mercoledì 10 marzo 2021

, da 50,61 euro, da mercoledì 3 a mercoledì 10 marzo 2021 Ginevra , da 51,48 euro, mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 51,48 euro, mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Nizza , da 52,54 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 52,54 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Bristol , da 54,28 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre

, da 54,28 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre Tolosa , da 54,99 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 54,99 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Lione , da 55,44 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 55,44 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Nantes , da 56,29 euro, da lunedì 9 a lunedì 16 novembre

, da 56,29 euro, da lunedì 9 a lunedì 16 novembre Amsterdam , da 56,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 56,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Londra Gatwick , da 59,28 euro, da giovedì 24 settembre a giovedì 1 ottobre

, da 59,28 euro, da giovedì 24 settembre a giovedì 1 ottobre Londra Luton , da 59,28 euro, da lunedì 7 a lunedì 14 settembre

, da 59,28 euro, da lunedì 7 a lunedì 14 settembre Manchester , da 61,28 euro, da domenica 6 a domenica 13 settembre

, da 61,28 euro, da domenica 6 a domenica 13 settembre Parigi Orly , da 61,39 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre

, da 61,39 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre Berlino Brandeburg , da 62,51 euro, da sabato 31 ottobre a sabato 7 novembre

, da 62,51 euro, da sabato 31 ottobre a sabato 7 novembre Berlino Tegel, da 64,51 euro, da giovedì 3 a giovedì 10 settembre

Partenze da Napoli:

Catania , da 33,98 euro, da mercoledì 26 agosto a mercoledì 2 settembre

, da 33,98 euro, da mercoledì 26 agosto a mercoledì 2 settembre Milano Malpensa , da 33,98 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre

, da 33,98 euro, da mercoledì 2 a mercoledì 9 settembre Palermo , da 33,98 euro, da lunedì 31 agosto a lunedì 7 settembre

, da 33,98 euro, da lunedì 31 agosto a lunedì 7 settembre Venezia Marco Polo , da 33,98 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre

, da 33,98 euro, da martedì 1 a martedì 8 settembre Barcellona , da 34,48 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre

, da 34,48 euro, da mercoledì 9 a mercoledì 16 settembre Cracovia , da 34,48 euro, da lunedì 16 a lunedì 23 novembre

, da 34,48 euro, da lunedì 16 a lunedì 23 novembre Malta , 34,48 euro, da martedì 15 a martedì 22 settembre

, 34,48 euro, da martedì 15 a martedì 22 settembre Maiorca – Palma , 34,48 euro, da domenica 6 a domenica 13 settembre

, 34,48 euro, da domenica 6 a domenica 13 settembre Ibiza , 34,48 euro, da mercoledì 30 settembre a mercoledì 7 ottobre

, 34,48 euro, da mercoledì 30 settembre a mercoledì 7 ottobre Spalato , da 35,85 euro, da venerdì 7 a venerdì 14 agosto

, da 35,85 euro, da venerdì 7 a venerdì 14 agosto Basilea , da 36,11 euro, da venerdì 4 a venerdì 11 settembre

, da 36,11 euro, da venerdì 4 a venerdì 11 settembre Cagliari , da 36,48 euro, da giovedì 17 a giovedì 24 settembre

, da 36,48 euro, da giovedì 17 a giovedì 24 settembre Praga , da 36,48 euro, da mercoledì 14 a mercoledì 21 ottobre

, da 36,48 euro, da mercoledì 14 a mercoledì 21 ottobre Dubrovnik , da 37,85 euro, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto

, da 37,85 euro, da lunedì 3 a lunedì 10 agosto Olbia , da 38,98 euro, da lunedì 21 a lunedì 28 settembre

, da 38,98 euro, da lunedì 21 a lunedì 28 settembre Nizza , da 40,04 euro, da martedì 2 a martedì 9 settembre

, da 40,04 euro, da martedì 2 a martedì 9 settembre Lione , da 40,44 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 40,44 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Torino , da 40,98 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 40,98 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Corfù , da 41,48 euro, da venerdì 31 luglio a venerdì 7 agosto

, da 41,48 euro, da venerdì 31 luglio a venerdì 7 agosto Ginevra , da 41,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre

, da 41,48 euro, da martedì 8 a martedì 15 settembre Alghero , da 43,48 euro, da martedì 13 luglio a martedì 20 luglio 2021

, da 43,48 euro, da martedì 13 luglio a martedì 20 luglio 2021 Bristol, da 44,28 euro, da giovedì 1 a giovedì 8 ottobre

