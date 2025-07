Si avvicina la data della partenza? Attenzione a questo disturbo: colpisce sempre quando iniziano le vacanze. – (viagginews.com)

Se ormai la partenza per le vacanze è imminente riguarda bene la tua salute: c’è un disturbo che colpisce spesso chi è in ferie.

Quando inizia l’estate per chi lavora inizia il conto alla rovescia in vista dell’inizio delle ferie tanto agognate. Il pensiero che ormai manca poco al momento di fare le valige e avviarsi aiuta a sopportare meglio le giornate più dure al lavoro. Ma proprio perché si è così impazienti si cerca di non valutare neanche la possibilità che ci siano imprevisti dell’ultimo minuto.

Le cose che possono andare storte e interferire con una vacanza programmata da mesi sono innumerevoli. Un volo cancellato all’ultimo, quando si è già in aeroporto, o un’emergenza di lavoro di cui non si sapeva nulla. Per non parlare di cose anche più gravi, come un’incidente. Ma niente risulta irritante come ammalarsi al momento della partenza o peggio durante la vacanza.

Pensare a questa possibilità è molto raro anche perché viene da dire che sia impossibile da prevedere in anticipo. La verità è che in realtà c’è un disturbo che tende a presentarsi proprio quando si è in procinto di andare in ferie dal lavoro. Capire perché sia così comune può aiutare a prepararsi in modo da non doversi giocare la vacanza.

Perché è facile ammalarsi mentre si è in ferie

Si parla non a caso di “malattia delle vacanze” per indicare i malori e i malesseri che si presentano puntuali poco prima di partire. Non si tratta di sfortuna ma di una condizione che è dovuta al fatto che il nostro corpo tende a rilassarsi temporaneamente. Mentre lavoriamo sotto stress il nostro corpo produce cortisolo, che ci tiene attivi per fronteggiare la situazione.

Nel momento in cui però possiamo rallentare un attimo ecco che i livelli di questo ormone calano. L’effetto principale di questa variazione colpisce il sistema immunitario, che dopo un lungo periodo di stress risulta più debole. Ci ritroviamo così esposti alle infezioni e in poco tempo compaiono sintomi simili a quelli di un’influenza fuori stagione, inaspettata e fastidiosa.

Un altro problema che favorisce la comparsa di disturbi in vacanza è il cambiamento degli orari di attività. Durante i periodi di lavoro c’è una routine quotidiana che si ripete costante, ma in vacanza tendiamo a dormire di più o andare a letto tardi. Anche questa novità può destabilizzare il nostro organismo e indebolirci finché non si trova un nuovo equilibrio.