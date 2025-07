Sogni le spiagge bianche caraibiche? Ne puoi trovare una splendida anche in Italia. – (viagginews.com)

Guardando le foto delle spiagge dei Caraibi è facile sognare vedendo la sabbia bianca e fine. Volendo però una la trovi anche in Italia.

Quando arriva l’estate e aprono gli stabilimenti balneari arriva sempre la folla pronta per fare il bagno o stendersi al sole. Molti hanno anzi una località fissa dove andare in giornata o dove passare qualche giorno perché comoda e ormai conosciuta. Ogni tanto però capita di chiedersi come sarebbe stare su una delle spiagge caraibiche, così belle da far sognare.

Dopotutto basta aprire i social qualche minuto per ritrovarsi il display invaso dalle foto di località di mare esotiche. Inevitabile provare invidia per chi è riuscito a concedersi una vacanza oltre il confine e ora si rilassa tra le palme e la sabbia bianca e fine. Camminarci sopra è come stare sopra al cotone perché risulta più soffice e meno irritante di quella dei nostri lidi.

Se i prezzi per concedersi una vacanza ai Caraibi sono proibitivi però non serve rinunciare a questo sogno, anzi. Spesso ci sono piccoli angoli di paradiso nascosti in posti poco noti ma che non si trovano poi così distanti da noi. E per trovare una spiaggia pressoché identica a quelle caraibiche non serve neppure andare oltre il confine.

Dove si trova la spiaggia bianca italiana

Naturalmente non ci si può aspettare di trovare anche la flora dei Caraibi dato che siamo in un ambiente ben diverso. Ma per godersi il contrasto fra l’acqua azzurra e la spiaggia candida tutto ciò che serve è prendere un traghetto per la Sardegna. Per la precisione si può salpare da Livorno, farsi qualche ora in mare e infine sbarcare a Olbia ed essere già vicini alla meta.

La spiaggia con la sabbia bianca di cui parliamo si trova infatti nel comune di Golfo Aranci. Non è molto grande e ha forma ad arco, e oltre alla sabbia bianca e soffice offre la vista su un mare splendido. Nel periodo di alta stagione è molto affollata, ma se ci si va a inizio giugno o fine agosto ci si può rilassare un po’ e fare snorkeling in tranquillità.

Intorno alla spiaggia c’è un altro dettaglio che permette di scattare foto splendide, ossia rocce di granito dalle sfumature rosate. Per le famiglie si tratta di una località di mare molto ambita perché il fondale è basso, risultando sicuro anche per i bambini.