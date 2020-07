Voli low cost ad agosto 2020: le nuove offerte da Ryanair da prendere al volo.

Per le vostre vacanze di agosto 2020, vi segnaliamo le ultime offerte di voli low cost a prezzi scontati da Ryanair. Continuano le promozioni per l’estate della compagnia aerea irlandese.

Le nuove offerte di Ryanair sui voli low cost sono valide per viaggiare dal 1 al 31 agosto e scadono il 23 luglio. Tante occasioni da non perdere per voli da 9,99 euro.

Voli low cost ad agosto 2020: nuove offerte Ryanair

La compagnia aerea low cost Ryanair ha lanciato nuove imperdibili offerte su suoi voli in partenza ad agosto 2020. Ultima chance da non perdere se state ancora programmando le vacanze nel mese tradizionalmente dedicato alle partenze estive. A causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 sono in molti quest’anno ad aver rimandato la programmazione delle vacanze, in attesa di informazioni più precise sulle possibilità di viaggio e sulle aperture delle frontiere con l’estero. Per molti italiani le vacanze saranno in Italia ma c’è anche chi è pronto a partire per le vicine mete nel Mediterraneo e nel resto d’Europa. Le compagnie low cost offrono la possibilità di viaggiare verso mete nazionali ed internazionali a basso costo.

Tante sono le offerte proposte, qui vi segnaliamo le ultime offerte da Ryanair per viaggiare ad agosto, il classico mese delle vacanze.

Come già accaduto, Ryanair segnala sul suo sito web un prezzo di base per i suoi voli low cost scontati, in questo caso da 24,99 euro, ma le tariffe di partenza sono ancora più basse, anche da 9,99 euro (sempre a tratta).

Le nuove offerte sui voli low cost Ryanair sono valide per i viaggi dal 1° al 31 agosto. Le prenotazioni dei voli vanno effettuate entro il prossimo 23 luglio, termine di scadenza. All’offerta di applicano termini e condizioni. Inoltre, non si applica il supplemento per il cambio del volo per le prenotazioni effettuate dopo il 10 giugno per viaggi a luglio e agosto e anche per le nuove prenotazioni effettuate dopo il 16 luglio per i viaggi a settembre. La differenza tariffaria sarà comunque applicata.

Ricordiamo, poi, che le tariffe indicate sono a persona e si riferiscono ai viaggi di sola andata. Inoltre, al costo dei biglietti in offerta va aggiunto quello del viaggio di ritorno e quello per il bagaglio a mano, che è a pagamento da novembre 2018.

I voli in offerta per agosto 2020

Per i voli low cost di Ryanair in offerta in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio, segnaliamo: voli da 9,99 euro diretti a Brindisi, Cagliari, Catania, Cefalonia, Corfù, Heraklion Creta, Ibiza, Lamezia Terme, Malaga, Palermo, Palma de Maiorca e Zacinto. Un volo da 12,99 euro per Zara. Quindi i voli da 14,99 euro per Rodi e Santorini. Un volo da 19,94 euro per Pescara. Due voli da 19,99 euro per Kalamata e Knock Irlanda dell’ovest. Quindi un volo da 20,55 euro per Malta e uno da 21,99 euro diretto a Lanzarote.

Da Milano Malpensa partono voli da 9,99 euro per Alghero, Alicante, Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme e Palermo. Un volo da 12,99 euro per Palma de Maiorca. Quindi due voli da 14,99 euro per Heraklion Creta e Malaga.

Dall’aeroporto di Roma Ciampino partono ad agosto a prezzi scontati: un volo da 21,30 euro per Palma de Maiorca, uno da 21,79 diretto a Cagliari, uno da 22,80 per Corfù e uno da 25,80 per l’isola di Pafos.

Da Roma Fiumicino parte un volo da 13,01 euro per Bari e uno da 17,96 euro per Brindisi. Quindi un volo da 20,55 euro per Malta e due voli da 12,30 euro diretti ad Alicante e Ibiza. Poi un volo da 22,50 euro per Malaga. Un volo da 22,61 euro per Palermo, uno da 22,80 euro per Kos, un altro da 28,61 euro per Catania e infine un volo da 28,99 euro per Rodi.

Dall’aeroporto di Bari partono voli in offerta da 9,99 euro diretti a Budapest, Milano Bergamo, Milano Malpensa e Venezia Marco Polo. Poi un volo da 13,01 euro per Roma Fiumicino, uno da 19,99 euro per Malta, uno da 20,14 euro per Pisa e uno da 22,05 euro per Liverpool.

Da Bologna partono voli da 19,99 euro per Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Lemezia Terme e Trapani. Poi un volo da 22,61 euro per Palermo, uno da 22,80 euro per Malta, uno da 23,44 euro per Catania. Quindi sono in offerta voli da da 24,30 per Alicante, Ibiza e Palma de Maiorca. Poi due voli da 25,80 euro per Cefalonia e Kos e un volo da 28,80 euro per Corfù.

Dall’aeroporto di Napoli partono voli in offerta da 9,99 euro per Malta, Milano Bergamo e Venezia Marco Polo. Quindi un volo da 24,99 euro diretto a Cork.

Da Pisa parte due voli da 19,94 euro dirette a Bari e Cagliari. Quindi un volo da 19,99 euro per le East Midlands. Poi voli da 20,14 euro per Alghero, Lamezia Terme e Palermo. Sono in offerta altri voli da 21,30 euro per Ibiza e Valencia. Poi due voli da 21,79 euro per Brindisi e Comiso e due voli da 21,99 euro per Edimburgo e Glasgow (Prestwick).

