Meteo del weekend 11-12 luglio in Italia: caldo africano e temporali: le previsioni del tempo.

Sarà un altro weekend all’insegna del tempo variabile quello di sabato 11 e domenica 12 luglio. Su gran parte d’Italia preverrà il tempo soleggiato, con il caldo africano, ma non mancheranno piogge e temporali, anche forti, soprattutto al Nord Italia. Scopriamo le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo del weekend 11-12 luglio in Italia: le previsioni

Sull’Italia è in atto l’alta pressione portata dall’anticiclone delle Azzorre che garantisce bel tempo soleggiato e caldo non afoso. Le condizioni meteorologiche, tuttavia, sono destinate a cambiare nelle prossime ore con l’arrivo del caldo africano che renderà il clima più afoso e bollente nella giornata di venerdì 10 luglio. Le temperature massime potranno raggiungere addirittura i 37-38° in pianura.

Il caldo africano, tuttavia, sarà interrotto dall’arrivo di una nuova perturbazione dal Nord Europa che porterà di nuovo piogge e temporali al Nord, in particolare sulle Alpi e Prealpi, in estensione alla Pianura Padana. Il maltempo poterà un calo delle temperature in queste zone. I primi fenomeni si manifesteranno già a metà giornata, venerdì 10 luglio, per poi intensificarsi nel pomeriggio, prima sulle Alpi e poi su parte delle pianure piemontesi e lombarde, fino al Triveneto. Nella giornata di venerdì, che sarà prevalentemente soleggiata sulle altre regioni, salvo qualche sporadico annuvolamento, è previsto anche qualche locale temporale di calore sulla dorsale appenninica centrale.

Le temperature aumenteranno nelle zone non interessate dalle piogge. Sulla costa tirrenica è prevista afa elevata. I venti saranno deboli variabili e i mari calmi o poco mossi, mosso il basso Adriatico e lo Ionio settentrionale, annuncia 3bmeteo.com.

Il meteo del weekend in dettaglio

Il weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio sarà caratterizzato ancora dal caldo africano ma anche dai temporali portati dalla perturbazione arrivata dal Nord Europa venerdì. Un vortice freddo proveniente dal Mare del Nord raggiungerà il Centro Europa, fino alle Alpi, portando piogge e rovesci, con una situazione simile a quella dello scorso weekend.

Dopo i primi temporali di venerdì 10 luglio sulle Alpi, Prealpi e parte delle pianure settentrionali, sabato 10 luglio il maltempo si estenderà maggiormente al Nord, raggiungendo anche una piccola parte del Centro in serata. I temporali, anche di forte intensità e accompagnati da grandinate, colpiranno soprattutto le regioni settentrionali orientali e l’Emilia Romagna. Temporali locali potranno cadere anche su Lombardia e Piemonte. Nella notte tra sabato e domenica il tempo migliorerà al Nord, con il transito della perturbazione che porterà qualche piovasco sull’Adriatico centrale. Le zone colpite dal maltempo saranno battute da venti di Bora e subiranno un brusco calo delle temperature. Sulle altre zone d’Italia, invece, prevarranno il caldo e i cieli soleggiati, salvo qualche annuvolamento sparso.

Nella giornata di domenica 11 luglio il tempo tornerà stabile su quasi tutta l’Italia, salvo qualche piovasco o temporale di calore al Nord Est, sulle Alpi, e sulla dorsale appenninica tra Lazio e Campania. Annuvolamenti sparsi, più consistenti sulle pianure lombarde, interesseranno il Nord Italia e il versante tirrenico e la dorsale appenninica meridionale.

Durante il weekend le temperature aumenteranno ancora al Sud e su Sardegna e Sicilia. con punte nelle massime fino a 37-38°. Il clima sarà afoso nelle regioni tirreniche, sulla zona di Cagliari e sul Tavoliere in Puglia, con temperature percepite anche sopra i 40°. Domenica sera, tuttavia, è atteso un calo dei valori termici.

