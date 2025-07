Avvistamento senza precedenti in Toscana: 50 delfini stupiscono i turisti – VIDEO

Sembravano ormai a rischio, ma l’ultimo avvistamento di 50 delfini in Toscana ha lasciato tutti a bocca aperta.

Pare un luogo comune, ma alla fine è mera realtà: il genere umano mette ogni giorno a repentaglio la vita di chi abita il pianeta Terra. Il problema principale pare essere il consumismo, la pesca intensiva, ma anche l’inquinamento, che ogni anno raggiunge livelli preoccupanti. Il fatto è che si crea un circolo vizioso difficile da interrompere. Ed è per questo che il delfino comune è considerato a rischio nel nostro mare.

Ma negli ultimi mesi è come se i delfini volessero dirci che ci sono, e non hanno paura di riprendersi ciò che è loro: il mare. Sono stati molti gli avvistamenti in pochi mesi, e quest’ultimo è diventato virale grazie alla maestosità di questi mammiferi acquatici, intenti nella loro danza che sa di vita e che è ancora in grado di sorprenderci. Ma anche di farci riflettere.

Le immagini, condivise dal Centro Ricerca Cetacei e pubblicate anche da La Zampa, ci mostrano decine di esemplari che nuotano in sincronia, senza nessun addestratore dietro di loro. Solo la loro splendida capacità di danzare tra le acque, insieme alla loro comunità.

Uno spettacolo tra le onde: oltre 50 delfini ripresi nel Tirreno – VIDEO

È successo tra lo Scoglio d’Africa e la Corsica, in un angolo di Tirreno dove la natura, ogni tanto, si concede il lusso di farsi vedere. Un branco di oltre 50 delfini comuni è stato avvistato e filmato mentre nuotava in sincronia, trasformando una semplice giornata in mare in qualcosa di irripetibile.

Il video, di fatti, mostra una scena rara: decine di esemplari che affiorano insieme, disegnando cerchi nell’acqua, come se seguissero una coreografia ad hoc. Un’immagine potente, che ha immediatamente fatto il giro del web.

Non è un caso isolato. Già nel 2024 si erano registrati due avvistamenti importanti: uno da circa 12 individui, un altro da oltre 20 tra l’Isola d’Elba e Punta Ala. Ma questa volta, le dimensioni del gruppo sono sorprendenti. E gli esperti lo confermano: un avvistamento così numeroso è motivo di speranza.

Fino a dieci anni fa, il delfino comune sembrava quasi scomparso dal Mediterraneo. Inquinamento, pesca intensiva e perdita di habitat ne avevano drasticamente ridotto la presenza. Ora, però, qualcosa sembra cambiare.

Questi segnali non sono solo emozionanti, ma parlano di una specie che, nonostante tutto, prova a tornare. E di noi, che forse abbiamo ancora il tempo – e il dovere – di accorgercene.