Non lasciarti condizionare dal suo nome insolito, questa spiaggia è un vero paradiso terrestre: a dirlo è proprio Tripadvisor – viagginews.com

Il nome sarà pure un po’ bizzarro, ma chi ha visitato questo posto magico giura che non lo dimenticherà mai.

Non lasciatevi ingannare dal nome che potrebbe evocare scherzi o prese in giro, perché il luogo che stiamo per scoprire è come un paradiso in terra e chi lo ha visitato lo ha portato con sé nel cuore. Una delle spiagge più belle al mondo.

Parliamo di Banana Beach, una spiaggia che, nonostante l’appellativo scherzoso, è riuscita a imporsi a livello globale conquistando uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo del turismo. Si trova nel nord di Phuket, in Thailandia, e ha ottenuto un sorprendente secondo posto nella classifica Travellers Choice Best of the Best di Tripadvisor. Un premio molto ambito perché la selezione si basa esclusivamente sulle recensioni lasciate dai viaggiatori durante tutto l’anno. È una delle poche classifiche che fotografa davvero il sentire collettivo dei turisti, a parlare sono voci vere, senza marketing.

Una spiaggia che riesce a superare località molto più note. Lontana dai circuiti del turismo di massa, Banana Beach viene apprezzata proprio per la sua natura incontaminata, per l’esperienza immersiva che offre e per l’atmosfera riservata che la distingue da altre zone più affollate dell’isola. A spingerla così in alto nella classifica, non è solo la bellezza del luogo, ma una serie di elementi determinanti nella scelta del posto dove passare un periodo da sogno: semplicità, autenticità e cura del dettaglio.

Banana Beach, altro che scherzo! Una spiaggia da sogno

Tripadvisor, nel redigere la sua top mondiale, prende in considerazione diversi aspetti: la pulizia, la tranquillità, i servizi, ma anche la percezione complessiva dell’esperienza vissuta.

Banana Beach ha convinto migliaia di turisti che l’hanno vissuta in prima persona, trasformandola da spiaggia poco conosciuta a vera e propria meta di primissimo piano per chi ama la natura. Il vero punto di forza della spiaggia è la sua atmosfera intima e discreta, racchiusa tra palme alte e vegetazione tropicale che ne fanno un luogo perfetto per chi cerca relax e silenzio. Le acque trasparenti permettono di praticare snorkeling anche a pochi metri dalla riva: i fondali sono ricchi di vita marina, con pesci colorati e coralli ben visibili. Per chi preferisce restare in superficie, si può anche esplorare la costa in kayak, una delle attività più consigliate per apprezzare da vicino le curve naturali della baia.

Un altro dettaglio che fa la differenza è la gestione attenta e rispettosa. La spiaggia viene mantenuta in ottime condizioni, senza costruzioni invasive o servizi turistici eccessivi. I due ristoranti locali presenti offrono piatti tipici thailandesi, cucinati sul momento con ingredienti freschi, a pochi metri dal mare. L’accesso alla spiaggia è semplice ma affascinante: si scende per circa 150 metri lungo una scala immersa nel verde. Non c’è bisogno di mezzi speciali o lunghe camminate: Banana Beach è facile da raggiungere, ma sa proteggere bene la sua anima tranquilla. Ed è anche questo uno dei motivi per cui i turisti la segnalano con entusiasmo crescente.