Bandiere Blu 2020: le spiagge della Sicilia per l’estate. Dove andare in vacanza, le spiagge migliori.

La Sicilia è una delle regioni italiane che negli ultimi anni ha visto crescere il numero delle Bandiere Blu assegnate alle proprie località balneari. Quest’anno con Alì Terme, in provincia di Messina, vede le proprie Bandiere aumentare da 7 a 8 e salire ottava tra le regioni più premiate, dietro al Veneto. Lo scorso anno era ancora all’undicesimo posto. La scalata della Sicilia nella classifica regionale è stata possibile grazie anche all’ascesa di diverse altre regioni italiane, a pari merito nei primi posti.

Alì Terme, come Santa Teresa di Riva, altra località della provincia di Messina premiata con la Bandiera Blu, si affaccia sul Mar Ionio.

Bandiere Blu 2020: le spiagge della Sicilia

L’Italia continua a ricevere un numero sempre più alto di Bandiere Blu. Quest’anno, i Comuni italiani premiati sono 12 in più: dai 183 del 2019 ai 195 del 2020. Sono aumentate le Bandiere assegnate alle singole spiagge, sia marine che lacustri, e agli approdi turistici: dalle 385 del 2019 alle 407 del 2020. Infatti, le Bandiere Blu sono assegnate a specifiche spiagge dei vari Comuni, non necessariamente a tutte le spiagge di uno stesso Comune. Una differenza di cui si deve tenere conto.

Le Bandiere Blu vengono attribute ogni anno dalla ong FEE – Foundation for Environmental Education alle migliori località balneari in Europa, sia di mare che di lago, premiando la pulizia delle acque e delle spiagge, i servizi e la sostenibilità, oltre alla bellezza dei luoghi e del mare. Per ottenere il prestigioso vessillo, infatti, sono importanti anche la tutela ambientale e i servizi ai turisti: accessibilità delle spiagge, presenza di aree vedi, di piste ciclabili e percorsi pedonali, servizi essenziali (come toilette e punti di ristoro) e la raccolta differenziata dei rifiuti.

La Sicilia quest’anno vede crescere le sue Bandiere Blu dalle 7 dello scorso anno alle 8 di quest’anno, grazie alla nuovo ingresso di Alì Terme. Una crescita progressiva poiché anche lo scorso anno aveva guadagnato una nuova Bandiera. La posizione in classifica della regione è l’ottava, merito anche della crescita delle altre regioni alle posizioni più alte. Il podio rimane comunque intatto, con Liguria, Toscana e Campania che confermano i primi tre posti tra le regioni più premiate con la Bandiera Blu.

Le province siciliane premiate con le Bandiere Blu 2020 sono Agrigento, Messina e Ragusa. In provincia di Messina oltre ad Alì Terme e Santa Teresa di Riva sul Mar Ionio e Tusa sul Mar Tirreno, hanno ricevuto, confermandola, la Bandiera Blu anche diverse spiagge delle Isole Eolie. Qui di seguito riportiamo tutte le località e le spiagge della Sicilia premiate con le Bandiere Blu 2020, suddivise per provincia.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Agrigento

Menfi – Lido Fiori Bertolino, Porto Palo Cipollazzo

Bandiere Blu 2020 della provincia di Messina



Alì Terme – Lungomare di Alì Terme

– Lungomare di Alì Terme Lipari – Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda

– Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Canneto, Acquacalda Tusa – Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina

– Spiaggia Lampare, Spiaggia Marina Santa Teresa di Riva – Lungomare di Santa Teresa di Riva

Bandiere Blu 2020 della provincia di Ragusa

Ispica – Ciriga I°tratto, Ciriga II° tratto, Ciriga III° tratto, Santa Maria del Focallo

– Ciriga I°tratto, Ciriga II° tratto, Ciriga III° tratto, Santa Maria del Focallo Ragusa – Marina di Ragusa

– Marina di Ragusa Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino

