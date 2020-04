Auguri di Pasquetta 2020 da mandare a chi è lontano: frasi e immagini

Gli auguri e le immagini da inviare ad amici e parenti lontani durante questa Pasquetta 2020.

Questa è una Pasquetta 2020 molto particolare. Siamo costretti a casa. Bloccati e coscienziosamente fermi nelle nostre abitazioni per cercare di arginare il contagio da Coronavirus. Una decisione drastica, che ormai si protrae da moltissimi giorni. Ma che diventa veramente necessaria. Così, fermi a casa, già abbiamo trascorso la Pasqua lontani dai nostri cari e dalle nostre famiglie, ora, chiaramente tocca a Pasquetta. La giornata da sempre prescelta per essere consacrata alle grigliate in campagna con gli amici, oggi ha un aspetto tutto diverso. Vediamo allora come fare per sentirsi comunque vicini ai nostri amici anche se sono lontani. Ecco le frasi di Auguri di Pasquetta 2020.

Frasi di auguri e aforismi per Pasquetta 2020

Gli auguri di Pasquetta sono insoliti. Generalmente il Lunedì Dell’Angelo ci vediamo con gli amici o con i parenti e trascorriamo una bellissima giornata tutti insieme al sole, grigliando e riposandoci in un prato. Poiché quest’anno non sarà così è importante mantenere comunque i contatti e mandare degli auguri a tutti coloro che non possiamo vedere oggi. Le frasi per gli auguri di Pasquetta possono essere divertenti, per non appesantire gli animi già abbastanza sofferenti.

Che sia un giorno di sole, non tanto fuori ma dentro di te, che i sorrisi siano fonte di luce, e che l’amicizia e i gesti condivisi, si trasformino in una carica di energia durevole. Buona Pasquetta! Stephen Littleword

C’era una volta un gallo che a Pasqua vide le uova tutte colorate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò. Giobbe Covatta

Finalmente una Pasquetta in cui tutti sappiamo cosa fare e nessuno ci chiederà “Cosa fai oggi?” Anonimo

Pasquetta a casa? A me non cambia niente. Ero vegetariano anche prima e alle grigliate nessuno mi comprava il tofu. Anonimo

Immagini per gli auguri di Pasquetta

Date poi spazio all’immaginazione e divertitevi cercando e creando le frasi per gli auguri di Pasquetta più originali che vi possano venire in mente. Stesso discorso per le immagini da allegare. Sul web ne trovate moltissime, anche alcune a sfondo giustamente religioso per celebrare il lunedì dell’Angelo. Ma ce ne sono anche di molto simpatiche e ricche di humor perfette per questi giorni di difficoltà.

Potrete cercare delle Gif animate per gli auguri di Pasquetta da inviare agli amici. Oppure dare spazio all’immaginazione e mettervi a lavorare online con diversi programmi di grafica semplici semplici per creare la vostra immagine di auguri personalizzata.