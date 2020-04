Pasquetta 2020 a casa con i ragazzi: cosa fare per non annoiarsi

Idee per trascorrere Pasquetta 2020 a casa con i ragazzi e i bambini: come non annoiarsi.

Come fare a trascorrere una serena Pasquetta 2020 se siamo confinati a casa in quarantena e non possiamo muoverci? Come fare a trascorrere le ore e le giornate di festa, soprattutto se siamo a casa con i ragazzi? Questi giorni di lockdown in cui siamo chiusi in casa per sconfiggere il Coronavirus sono sicuramente più semplici e piacevoli rispetto a chi lotta in un ospedale. Ma bisogna riconoscere che dopo tutti questi giorni di chiusura tra le mura domestiche, la situazione comincia a diventare alienante. Tuttavia, lo ribadiamo sempre, non è questo il momento di mollare. I contagi stanno calando e quindi piano piano si può pensare alla cosiddetta fase 2, in cui riapriranno le aziende e l’Italia cercherà di ripartire. Ma intanto, fino al 14 aprile, siamo a casa. Cosa fare con i ragazzi allora a Pasquetta 2020 per ridere tutti insieme e cercare di trovare un po’ di serenità?

Come vivere il cambiamento e le idee per intrattenere i ragazzi

Se il giorno di Pasqua siamo più o meno abituati a stare a casa a mangiare con i parenti, quest’anno ciò che “patiremo” maggiormente sarà il fatto che a Pasquetta non potremo fare grigliate all’aria aperta e che saremo costretti a casa. Come trascorrere allora alcune ore di serenità a casa con i ragazzi? Ecco qualche idea:

Giochi di società: cercate di far passare la giornata facendo un bel gioco di società. Rispolverate un vecchio monopoli, oppure risiko o visual game. Cercate di tuffarvi nella magia di un gioco un po’ vintage, ma comunque divertente. Vedrete che le ore voleranno.

Fate vedere ai ragazzi un film “proibito”: i vostri figli hanno sempre voluto vedere un film di paura o qualcosa che voi considerate troppo per la loro età. Per calmare gli animi e rendere speciale anche una Pasquetta 2020 in casa, sedetevi sul divano con loro e guardate il loro film horror. Se la notte avranno un po’ paura alla peggio si infileranno nel lettone con voi.