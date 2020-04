Pasquetta 2020 a casa: le idee per trascorrere una bellissima giornata

Come cercare di trascorrere al meglio Pasquetta 2020: le idee per trascorrere una bella giornata a casa.

Lo sappiamo. Trascorrere Pasquetta 2020 a casa non è quello che vi sareste immaginati. La pandemia di Coronavirus però ci porta l’obbligo non solo legale, ma anche morale di non muoverci dalle nostre abitazioni. Lasciamo la tentazione di correre al mare o di spostarci di qua e di là per fare una grigliata all’aria aperta. Per quello ci sarà tempo ed è importante restare a casa anche se le belle giornata sono una tentazione. Più a lungo restiamo a casa ora e resistiamo, prima potremo tornare a fare la nostra vita normale. Come fare allora per trascorrere una super Pasquetta 2020 a casa?

Idee per trascorrere Pasquetta 2020 in casa

Non disperate. Lo sappiamo che stare chiusi in casa con tutta la famiglia non è semplice, come non è semplice se siete da soli o se avete un appartamento piccolo, non certo pensato per una quarantena di questo tipo. Cercheremo quindi di darvi delle idee interessanti per tutti!

Idee Pasquetta per chi è solo: se siete soli a casa, l’idea di non poter trascorrere Pasqua con i familiari e Pasquetta con gli amici potrebbe essere piuttosto frustrante. Cercate di non agitarvi e mano al telefono o al pc. Ci sono moltissime app per videochiamare gli amici e non pensate di disturbare qualcuno… siamo tutti nella stessa barca, tutti a casa. Quindi fatevi piazzare a tavola con degli amici, anche se solo virtualmente e organizzate un bel pranzo al sole distanti, ma uniti, ognuno a casa propria.

Idee Pasquetta per chi ha una casa piccola: se siete da soli e vivete in una casa piccola, ancora può essere tollerabile. Se invece siete una famiglia e avete un piccolo spazio da condividere, la situazione può essere più difficile. Vi suggeriamo allora per Pasquetta di sfruttare ogni spazio. Se potete spostare qualche mobile e creare un’ampia zona sul pavimento fingete un pic-nic. Se invece avete un terrazzo, anche se piccolo, fingete di invitare i membri della famiglia a un buffet in piedi.