Meta top d’Europa 2020: è Colmar, in Alsazia, la European Best Destination da visitare quest’anno.

Come ogni anno è uscita la selezione delle migliori mete d’Europa da visitare durante l’anno. Si tratta della European Best Destination 2020 e ad aggiudicarsi il primo posto in questa edizione è la meravigliosa città di Colmar, la Petite Venise dell’Alsazia.

Lo scorso anno era Budapest, mentre la splendida Monte Isola, l’isola montuosa del Lago d’Iseo, si era classificata terza. Scopriamo le altre località presenti nella classifica European Best Destination 2020 e come si piazza l’Italia. Il riconoscimento viene assegnato alle località con la migliore promozione della propria immagine.

Meta top d’Europa 2020: Colmar è European Best Destination

Il titolo di European Best Destination (EBD) è molto ambito dalle località turstiche del Vecchio Continente perché è un riconoscimento importante che da visibilità ma soprattutto è un premio che viene direttamente dal pubblico. Sono i turisti, infatti, a scegliere con un voto online le migliori destinazioni di viaggio in Europa. Ad essere premiate sono le località che oltre all’offerta turistica hanno saputo promuoversi meglio, soprattutto attraverso i social media. Il fatto che quest’anno nella top 10 non ci sia nessuna località italiana deve far riflettere sulla promozione turistica nel nostro Paese. Evidentemente va fatto molto più.

Nelle 15 località selezionate per la European Best Destination 2020 troviamo Roma all’undicesimo posto. Ecco la classifica.

1. Colmar, Francia

È l’incantevole cittadina medievale di Colmar, in Alsazia, ad aggiudicarsi il titolo di European Best Destination 2020. La meta top d’Europa da visitare quest’anno, secondo un sondaggio condotto tra i turisti del Vecchio Continente. Nel 2018 era arrivata terza. Chiamata anche la Petite Venise, la Piccola Venezia, per i canali che l’attraversano, Colmar è la cittadina più caratteristica, con le stradine acciottolate sulle quali si affacciano le tipiche case medievali a graticcio, tutte colorate. Da non perdere nel periodo natalizio, quando le sue vie si animano delle bancarelle di pittoreschi mercatini. Colmar sorge ai piedi del Massiccio del Vosgi ed è capoluogo del dipartimento dell’Alto Reno, nella regione Grand Est.

Tra gli edifici di pregio del suo centro storico, segnaliamo la Maison Pfister, risalente alla prima metà del 1500, con affreschi e balconi in legno e la Maison des Tetes, sulla cui facciata sono raffigurati oltre 106 animali. Da vedere anche l’Ancienne Douane, l’Antica Dogana, palazzo del 1480, Monumento Nazionale di Francia, esempio di arte rinascimentale e antico centro economico della città. La Collegiata di San Martino, detta anche Cattedrale di San Martino, è uno splendido esempio di arte gotica, costruita intorno alla metà del 1200.

2. Atene, Grecia

Al secondo posto, grande rinvincita per Atene. La capitale della Grecia, che negli ultimi anni non è mai mancata dalla classifica European Best Destination, conquista finalmente il podio. Una rinascita assolutamente meritata, dopo gli anni più duri della crisi greca. Atene è un incredibile museo a cielo aperto, dall’Acropoli alle aree archeologiche che la circondano, ma è anche diventata il centro di una nuova scena artistica, in pieno rinnovamento. Città sospesa tra mondo antico e futuro, Atene è celebre per la sua ospitalità, nota come “xenia“, un concetto inventato proprio dagli ateniesi. Lasciatevi travolgere dall’atmosfera contagiosa del quartiere di Plaka.

3. Tbilisi, Georgia

Meno conosciuta, ma da qualche tempo meta di grande tendenza è la capitale della Georgia, Tbilisi, che si piazza sul terzo gradino del podio di mete top d’Europa 2020. Come Atene è una città dalle origini antichissime, risalenti addirittura a seimila anni fa. Dal 1991 con la Georgia è diventata indipendente dalla vecchia Unione Sovietica e da qualche anno sta cercando di rinnovare la propria immagine, rilanciando la sua cultura, anctica e contemporanea. Il suo fascino è dato dall’essere una città sospesa tra Oriente e Occidente, tra Asia ed Europa.

A Tbilisi si trovano chiese cattoliche, sinagoghe e moschee, insieme a palazzi storici, torri, castelli e teatri con un cartellone ricchissimo di eventi, in un concentrato di sitili medievale, neoclassico, razionalista, sovietico e moderno. Dall’antica Chiesa di Metekhi allo spettacolare e avveniristico Ponte della Pace sul fiume Mtkvari, passando per le terme e la maestosa statua di Kartlis Deda, protettore della città, che domina il centro storico da un colle. Da non perdere la sua varia e golosa cucina che ha preso il meglio di tutte le influenze culturali.

Le altre mete top d’Europa

4. Vienna. Austria

5. Cascais, Portogallo

6. Sibiu, Romania

7. Namur, Belgio

8.Rijeka (Fiume), Croazia

9. Parigi, Francia

10. Bydgoszcz, Polonia

11.Roma, Italia

12. Hévíz, Ungheria

13. Cork, Irlanda

14. Rochefort Océan, Francia

15. Minorca, Spagna