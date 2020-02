San Valentino 2020: idee, cosa fare e dove andare

San Valentino 2020: dove andare, dove dormire, cosa fare, le migliori destinazioni

San Valentino, la Festa degli innamorati, è l’occasione giusta per fare un piccolo viaggio, una fuga romantica, per scoprire un nuovo posto con la propria dolce metà, o anche solo concedersi una giornata di relax fuori dagli stress quotidiani. Insomma, al di là dei regali troppo sdolcinati o delle immagini da pubblicità San Valentino è un’ottima scusa per poter viaggiare, ma dove andare e cosa fare in questo weekend.

San Valentino 2020

La buona notizia riguardo San Valentino 2020 è che cade di venerdì: ciò significa la possibilità di godersi l’intero weekend in giro con un solo giorno di ferie oppure partendo il venerdì pomeriggio o sera. Insomma quest’anno non ci sono proprio scuse per non festeggiare San Valentino nemmeno con una fuga di un giorno!

Indubbiamente un fine settimana così lungo permette di organizzare anche un viaggio più lontano: prendendo un last minute per qualche capitale europea, oppure per un viaggio itinerante in macchina. Oppure semplicemente due giorni da passare in relax alle terme o facendo una passeggiata in qualche borgo d’Italia. Regalare un viaggio è poi uno dei gesti romantici più apprezzati e che farà sicuramente felice la vostra dolce metà appassionata di viaggi.

E per chi non è in coppia cosa fare a San Valentino 2020? Per tutti i single c’è San Faustino che cade il 15 febbraio ed è il protettore di chi un partner non ce l’ha. Per tutti loro una giornata in visita a scoprire posti nuovi è indubbiamente il modo migliore per vivere spensierati e felici il proprio status di single.

San Valentino: perché si festeggia

A guardare la gran mole di scatole di cioccolatini, di confezioni floreali e di pubblicità di ristoranti sembra che San Valentino sia stato inventato ai giorni nostri solo per aumentare le vendite. Ma la Storia è tutt’altro ed ha a che fare con l’amore, il Santo e gli antichi romani.

Valentino nato nel 176 fu consacrato a soli 21 anni vescovo di Terni e fu per tutta la vita vittima delle persecuzioni cristiane. Fu ucciso per ordine dell’Imperatore Aureliano in quanto la sua fama stava crescendo e si temeva per la popolarità del Cristianesimo. Fu decapitato a 97 anni sulla via Flaminia. I suoi resti vennero portati a Terni e nel luogo dove vennero sepolti nel IV secolo venne costruita una basilica nella quale tuttora sono conservati.

Quando Valentino fu fatto Santo si decise che il giorno dei festeggiamenti sarebbe stato il 14 febbraio. Questo perché a Roma nei giorni dal 13 al 15 febbraio si festeggiavano ancora in quel periodo i Lupercali, festa pagana per la fertilità.

Perché San Valentino è il protettore degli innamorati

Valentino venne perseguitato non solo perché evangelizzava, ma anche perché celebrò il matrimonio tra un legionario romano pagano e una giovane cristiana. La leggenda su San Valentino racconta che il futuro Santo regalò ai due fidanzati che litigavano una rosa e questo gesto li avrebbe aiutati riappacificarsi. Da qui molte coppie iniziarono ad andare a Terni presso il Vescovo Valentino per avere la sua benedizione sull’unione.

Cosa fare a San Valentino 2020

Passare del tempo insieme è quasi d’obbligo per ogni coppia in questo lungo weekend di San Valentino 2020. Precedenza su tutto ce l’hanno quelle attività romantiche o quei luoghi che sprigionano amore ad ogni angolo. Indubbiamente però per la buona riuscita della festa (e dell’unione della coppia) è bene andare o fare qualcosa che piaccia ad entrambi.

San Valentino alle terme

Forse non è l’idea più originale, ma senz’altro è una delle più apprezzate. Andare alle terme per San Valentino significa concedersi del relax, farsi coccolare e fuggire dalla quotidianeità. In Italia poi ci sono tantissime terme dove poter andare. Potete scegliere quelle libere e gratuite oppure andare in terme sulla neve, come quelle di Bormio, o andare in centri termali come quello dei Papi a Viterbo o Rapolano vicino Siena. Per San Valentino 2020 ci sono diverse offerte molto interessanti alle terme.

San Valentino con le stelle

Ammirare un manto di stelle con la vostra dolce metà. Cosa c’è di più romantico di un cielo stellato? Forse nulla, peccato però che le temperature però non sono proprio adatte per stare all’aperto. Niente paura potete andare al Planetario per osservare da vicino stelle e pianeti. Molti Planetari in Italia organizzano per San Valentino speciali ingressi.

Se poi volete addormentarvi sotto un cielo di stelle dovete andare in quegli hotel che hanno una cupola di vetro al posto del soffitto.

San Valentino in un castello

Principi e principesse che vissero per sempre felici e contenti. Se volete vivere l’atmosfera di una fiaba potete valutare l’idea di dormire un castello. In Italia ci sono diversi castelli trasformati oggi in hotel dove potete soggiornare e castelli molto romantici da visitare e alcuni in cui potete soggiornare.

San Valentino in un agriturismo

La natura con i suoi paesaggi è quanto di più vero e romantico possa esserci. Una passeggiata fra i boschi, cura degli animali e poi ripararsi al caldo di un camino bevendo un po’ di vino. Niente male vero? Questo è quello che potete fare in un agriturismo per San Valentino per avere in questo weekend d’amore un contatto diretto con la natura.

San Valentino in un faro

Se volete il suono del mare come unica compagnia il posto giusto per voi è un faro. In Italia moltissimi fari sono stati trasformati in hotel e anche all’estero ce ne sono diversi.

San Valentino nei borghi

L’Italia ha un immenso patrimonio di piccoli tesori disseminati per la Penisola. Si tratta dei borghi, luoghi incantevoli sospesi nel tempo. Da Nord a Sud fra colline, laghi e mare ci sono tantissime bei borghi dove poter trascorrere qualche giorno immersi in un’atmosfera rilassata e ferma nel tempo. Alcuni poi sembrano dei veri e propri nidi di amore. Qui abbiamo selezionato i più belli per San Valentino 2020.

San Valentino 2020 ad Alberobello

E’ uno dei borghi più belli d’Italia, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, ed è un posto unico al mondo. Per San Valentino 2020 Alberobello diventa davvero speciale. Saranno infatti proiettate sui trulli luci colorate e video mapping per una suggestione molto romantica.

San Valentino 2020 a Gradara

Fra tutti i borghi romanticissimi d’Italia questo indubbiamente è quello a più alta gradazione d’amore. Gradara, piccolo borgo delle Marche ha visto consumarsi la grande passione di Paolo e Francesca cantati da Dante nella Divina Commedia. E ad ogni San Valentino questo borgo si trasforma con la luce di 2000 candele e innumerevoli eventi per questo lungo weekend 2020. E qui troverete posti incantevoli dove poter dormire con la vostra dolce metà.

San Valentino 2020 a Terni

La città del Santo rende omaggio ogni anno il 14 febbraio con molte celebrazioni una fra tutte è Cioccolentino, una festa dedicata al cioccolato. Poi maratone, concerti jazz e promesse d’amore da scambiarsi nella basilica dedicata al Santo. A Terni potete trovare poi dei nidi di amore dove passare il weekend di San Valentino.

San Valentino 2020 a Venezia

Quest’anno San Valentino cade durante il periodo del Carnevale e c’è una sola città al mondo che sa unire la magia del carnevale e quella dell’amore e quella città è Venezia! Per il weekend di San Valentino si inizia venerdì 14 febbraio con una grande festa al Lido poi a San Marco si celebra l’amore e le maschere. Ed è in questo weekend, la domenica 1 febbraio, che si svolge il grande evento del Volo dell’Angelo.

San Valentino 2020 low cost

In occasione delle feste i prezzi di hotel e trasporti salgono. Se non avete prenotato per tempo potreste averci a che fare con il problema dei costi. Se non volete far piangere il portafoglio è bene fare attenzione e scegliere quelle mete di San Valentino low cost. E ci sono altre idee per festeggiare San Valentino gratis o quasi.

Se ci sono città che hanno le stigmate del romanticismo ce ne sono altre che sono meno blasonate, ma altrettanto votate all’amore. Budapest ad esempio è una città molto romantica e molto economica. Specie in questo periodo dell’anno – non l’ideale per girarla viste le temperature piuttosto fredde – i prezzi sono piuttosto bassi. Lo stesso vale per le città del nord come Riga, Vilnius e Tallinn: belle, fredde ed economiche.

Ci sono poi le offerte voli low cost in continuo aggiornamento, ma da prendere al volo. Le offerte di Italo per viaggiare in due con lo sconto fino al 50% è l’offerta Italo Friends.

Le destinazioni più romantiche per San Valentino

Ma quali sono le città più romantiche dove andare per San Valentino? Ogni coppia ha le sue preferenze e non ci può essere una classifica ufficiale di romanticismo. Detto ciò ci sono indubbiamente città in cui si respira una fascinazione di puro romanticismo, in cui ci sono squarci e paesaggi talmente belli e suggestivi da condividere con la propria dolce metà, tramonti da ammirare mano nella mano.

Venezia è la città dell’amore con le sue gondole, il lento incedere dell’acqua, i suoi fascinosi palazzi e i suoi fantastici tramonti. Qui trovate gli hotel più romantici della città.

Verona è la città di Romeo e Giulietta, del balcone che fu cantato da Shakespeare, delle promesse d’amore per sempre. E ci sono posti incantevoli dove soggiornare.

Parigi è la città del romanticismo, delle passeggiate Lungo Senna, della raffinatezza, delle dichiarazioni d’amore.

Praga è la città dei ponti, dei tramonti con le passeggiate lungo Ponte Carlo, dell’arte di Mucha.

Budapest è romantica e fredda da lunghi abbracci in questo periodo, di terme dove coccolarsi.

Londra è una città con posti romantici dalle mille meraviglie di canali dove passeggiare, di enormi parchi, di tè bevuti in romantiche pasticcerie.

Vienna è la città elegante, dei palazzi sontuosi, di serate all’opera e di sacher afodisiache.