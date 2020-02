Sanremo 2020: la classifica dell’orchestra sulla serata dedicata alle cover

Ieri, nella terza serata del Festival di Sanremo, i big si sono hanno interpretato brani storici della kermesse: la classifica stilata dall’orchestra.

Dopo aver ascoltato tutti i brani in gara tra martedì e mercoledì, il Festival di Sanremo concede ai telespettatori un giorno per permettere loro di assorbire la vagonata di inediti presentati. Ieri, infatti, nella terza serata della kermesse canora, i 24 big in gara si sono esibiti presentando delle reinterpretazioni di alcuni brani che hanno fatto la storia della competizione. C’è chi ha scelto di esibirsi in un duetto di voci, chi invece di farsi accompagnare da alcuni musicisti e chi di interpretare in solitaria il pezzo scelto.

Anche in questa terza serata c’è stato spazio per gli ospiti. Il primo è Cristiano Ronaldo, il calciatore è stato una presenza costante sui teleschermi ogni qual volta la fidanzata Georgina Rodriguez scendeva sul palco per presentare un cantante ed anche quando si è improvvisata per una sera ballerina di tango. C’è stato spazio poi sul palco per Roberto Benigni, il quale ha fatto uno dei suoi monologhi ed ha letto dal palco la Bibbia. Quindi abbiamo assistito alle esibizioni di Mika e Lewis Capaldi, e conosciuto le protagoniste della serie ‘L’Amica Geniale‘.

Sanremo 2020, la classifica della terza serata

Nel mezzo di tutto questo ci sono state le esibizioni dei cantanti in gara, una scorpacciata di 24 canzoni (anche di più visto che i Pinguini Tattici Nucleari hanno fatto un mix) pescate dalla memoria delle precedenti edizioni. A fine serata, dopo 5 ore di trasmissione, è toccato all’orchestra votare l’arrangiamento e la reinterpretazione complessiva dei brani. La classifica così stilata si aggiungerà a quella delle prime due serate, modificando quella generale. Ad annunciare la nuova classifica generale sarà Amadeus all’inizio della quarta serata. Vediamo dunque chi è stato il preferito di ieri sera:

1 – Tosca

2 – Piero Pelù

3 – Pinguini Tattici Nucleari

4 – Anastasio

5 – Diodato

6 – Le Vibrazioni

7 – Paolo Jannacci

8 – Francesco Gabbani

9 – Rancore

10 – Marco Masini

11 – Raphael Gualazzi

12 – Enrico Nigiotti

13 – Rita Pavone

14 – Irene Grandi

15 – Michele Zarrillo

16 – Achille Lauro

17 – Levante

18 – Giordana Angie

19 – Elodie

20 – Alberto Urso

21 – Junior Cally

22 – Riki

23 – Elettra Lamborghini

24 – Bugo e Morgan