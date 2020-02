C’è anche Cristiano Ronaldo al Festival di Sanremo 2020. Seduto in prima fila ammira la moglie Georgina, che oggi accompagna Amadeus nella presentazione della terza serata.

Una serata tutta all’insegna del calcio italiano la terza di Sanremo 2020. Accompagnato da Georgina Rodriguez, moglie del celebre calciatore Cristiano Ronaldo, oggi giocatore nella Juventus, Amadeus non ha perso occasione per sfoggiare i colori della sua squadra preferita: l’Inter. La Rodriguez scherza con lui di fronte al marito: Ronaldo è seduto proprio in prima fila, e ammira estasiato la moglie. Ma non è tutto.

Cristiano Ronaldo a Sanremo 2020 regala la maglia della Juve ad Amadeus

Cristiano Ronaldo, presentato al pubblico da Amadeus, ha scherzato insieme al presentatore e alla bellissima moglie: sotto i riflettori del Festival di Sanremo 2020 ha regalato una maglietta nuova di zecca ad Amadeus, la sua! Nonostante il grande amore per l’Inter, “Ama” sembra aver apprezzato davvero molto il regalo, e ha definito Cristiano “un campione per tutto il mondo del calcio”, mettendo da parte il forte astio che corre da sempre tra la sua squadra del cuore e la Juventus torinese.

