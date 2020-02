Georgina Rodriguez, chi è: età, lavoro, vita privata di Lady Ronaldo

Georgina Rodriguez è la ragazza solare e tutta curve che ha fatto perdutamente innamorare Cristiano Ronaldo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Giovane, bella, in formissima, simpatica e, a suo modo, anche modesta: sono queste le virtù di Georgina Rodriguez che hanno fatto perddutamente innamorare il fuoriclasse del pallone Cristiano Ronaldo. I due sono usciti allo scoperto nel 2016 e la loro storia d’amore – diventata presto una cosa seria con la nascita della piccola Alana Martina – va avanti a gonfie vele. Conosciamo Lady CR7 più da vicino.

L’identikit di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez è nata a Jaca, in Spagna, il 27 gennaio del 1994 sotto il segno dell’Acquario. Ha trascorso l’infanzia e la prima giovinezza nell’ambiente familiare, di umili origini, per poi balzare agli onori della cronaca e del gossip in virtù della sua storia d’amore con Cristiano Ronaldo, leggenda vivente del calcio. Da sempre molto legata alla sue radici, all’inizio delo febbraio 2019 ha dovuto affrontare la morte del padre, l’ex allenatore Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón, deceduto a 70 anni in seguito alle conseguenze di un’ischemia che lo aveva colpito due anni prima.

Georgina e Ronaldo si sono conosciuti per caso nello store Gucci di Madrid dove lei lavorava, ed è stato amore a prima vista. Il giorno dopo, a un evento dello stesso brand, i due sono riusciti a parlare e conoscersi meglio, e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2016 i paparazzi li hanno “beccati” per la prima volta insieme e la relazione è stata poi confermata anche attraverso i rispettivi social. Georgina si è affeziona a tutti e tre i figli di Ronaldo e, a neppure un anno dall’inizio della loro relazione, il campione ha annunciato che la sua nuova dolce metà era incinta di una bambina, Alana Martina, venuta alla luce il 12 novembre 2017.

Il segreto di una così felice unione? Il tanto tempo trascorso insieme (quando il campione non si allena o non gioca, ne approfitta per volare via con lei), l’intimo sexy che lei usa al posto del pigiamo (“Perché sedurre e sognare è molto importante e la lingerie è comoda, sensuale e romantica, ha tutto e fa anche felice il tuo uomo“, ha spiegato al Sun on Sunday), l’ottimo rapporto instaurato con la famiglia “allargata”, che dopo l’arrivo di CR7 alla Juventus vive a Torino in una villa blindatissima dotata di un grande parco, solarium, palestra, piscina e terrazza (pare che siano vicini di casa di Luciana Littizzetto e John Elkann).

C’è da dire però che Georgina non si è mai montata la testa, memore delle sue umili origini. Ancora oggi afferma di preferire un abito economico a uno Chanel. Per lei, inoltre, è fondamentale mantenere una propria indipendenza economica. Così, oltre alle attività di modella, influencer e testimonial (per ogni post su Instagram guadagnerebbe 8.500 dollari), starebbe studiando per divetantare amministratrice dl patrimonio di Ronaldo. Il lavoro non le mancherà di certo…

