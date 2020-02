Georgina Rodriguez incinta, il pancino sospetto sul palco di Sanremo. Sono in molti ad aver notato questo particolare, sarà vero?

Georgina Rodriguez grande protagonista nella terza serata del Festival di Sanremo. Emozionata come non mai, anche per la presenza del suo Cristiano Ronaldo in prima fila, Georgina incanta l’Ariston con la sua bellezza, la sua semplicità e la sua bravura.

In molti però notano un particolare e si concentrano sul suo corpo. Secondo gli utenti dei social infatti la Rodriguez presenterebbe un pancino sospetto che farebbe pensare ad una nuova gravidanza.