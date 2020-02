Ilary Blasi all’Isola dei Famosi: chi sarà il suo inviato – VIDEO

La conduttrice Ilary Blasi all’Isola dei Famosi al posto di Alessia Marcuzzi: chi sarà il suo inviato dall’Honduras per il reality show.

Come ormai noto, non ci sarà Isola dei Famosi per Alessia Marcuzzi, “in pieno accordo con Mediaset”. La notizia è stata confermata qualche giorno fa direttamente da Cologno Monzese. Per la presentatrice, ci sono altri progetti.

Al suo posto, ecco arrivare Ilary Blasi. Prima le voci, poi la conferma ufficiale, intanto si è discusso anche su chi affiancherà lady Totti come inviato dall’Honduras.

Si era fatto il nome dell’attore turco Can Yaman, che grazie a ‘Bittersweet’ in Italia è diventato famosissimo. L’indiscrezione viene ora smentita dal settimanale ‘Oggi’, che lancia la bomba riguardo l’inviato dall’Honduras della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Si legge sulla rivista: “Sarà Ilary Blasi la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo la scelta di Alessia Marcuzzi di lasciare il programma. A farle da spalla in Honduras sarà invece l’amico Alvin (che ha il suo stesso agente)”.