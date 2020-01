Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi se ne va: arriva Ilary Blasi?

Secondo le ultimissime indiscrezioni Alessia Marcuzzi non sarà più la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Grandi novità in arrivo nel reality.

A lanciare l’indiscrezione bomba è il sempre informatissimo Dagospia: Alessia Marcuzzi non condurrà più l’Isola dei Famosi. E’ davvero così? La diretta interessata per ora non conferma né smentisce, ma data l’autorevolezza della fonte è difficile che si tratti di una bufala.

Le ipotesi sul giro di poltrone all’Isola dei Famosi

Va innanzitutto ricordato che nelle ultime edizioni l’Isola dei Famosi è sempre stata condotta da Alessia Marcuzzi, la quale è stata anche spesso criticata per non aver saputo o voluto cavalcare le polemiche sorte nel corso del programma. Sta di fatto che, se l’addio fosse confermato, si tratterebbe di un bel cambiamento per il pubblico del reality.

Né è chiaro al momento di potrebbe prenderne il posto (Dagospia a tal proposito non dice nulla), anche se di recente Tvblog ha rilanciato alcune indiscrezioni che vorrebbero Ilary Blasi nel ruolo di sostituta dell’Alessia Nazionale. D’altro canto, ancora c’è tempo: l’Isola dovrebbe andare in onda ogni lunedì a partire dal prossimo aprile, prendendo di fatto il posto del Grande Fratello Vip. E a quanto pare non sarà questa l’unica novità dell’edizione 2020, dopo i deludenti ascolti della precedente. Ne sapremo senz’altro di più molto presto.

