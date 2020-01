L’Isola dei Famosi: “ufficiale” Ilary Blasi al posto della Marcuzzi – VIDEO

Cambio della guardia alla conduzione di L’Isola dei Famosi: secondo alcuni portali è “ufficiale” Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi non condurrà più l’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione bomba è il sempre informatissimo Dagospia. A seguire altri siti hanno ripreso la notizia.

Al posto della conduttrice storica, dovrebbe arrivare Ilary Blasi. Anzi, stando ad alcuni portali che si dicono ben informati, arriverà la moglie di Francesco Totti.

In particolare, non sembra avere dubbi il portale CheTvFa, che scrive: “Se TvBlog e DavideMaggio hanno avanzato l’ipotesi di Ilary Blasi alla guida de L’Isola dei Famosi in partenza ad aprile su Canale5, anche noi di cheTVfa, attraverso le nostre fonti, siamo in grado di ufficializzare questa scelta da parte di Mediaset”.

La conduttrice, dopo l’addio al Grande Fratello Vip, aveva evidenziato: “Avevo bisogno di un momento di purificazione, di fare una cosa totalmente diversa da quello a cui ero abituata negli ultimi tempi. Quindi non è assolutamente un addio. I reality mi piacciono e mi sto ricaricando per il domani”. Il domani forse è già arrivato.